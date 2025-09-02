Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE

Un hub de securitate la Marea Neagră este unul din obiectivele Uniunii Europene. Șefa Comisiei a vizitat flancul estic al UE, într-un turneu încheiat azi la Constanța. A avut și un mesaj pentru Moldova.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat astăzi în România, la finalul unui turneu prin șapte țări „din prima linie”, situate la granița răsăriteană a Uniunii, turneul fiind menit a transmite statelor europene care se învecinează cu Rusia și Belarus „solidaritatea necondiționată a UE”.

Oficiala de la Bruxelles a fost întâmpinată la baza aeriană Mihail Kogălniceanu de președintele Nicușor Dan, împreună cu care a vizitat portul militar Constanța și fregata „Regele Ferdinand”.

Discuțiile din această după-amiază s-au concentrat pe „capacitatea Europei de a se apăra”, pe programul ReArm și componenta Safe a acestuia, care va fi și o oportunitate pentru industria românească de apărare de a-și dezvolta o infrastructură atât pentru uz militar, cât și pentru cel civil, a explicat președintele Dan în declarația de presă de la finalul vizitei.

Marea Neagră este extrem de importantă și pentru că, începând cu 2027, România va extrage gaz și prin aceasta va contribui la propria securitate energetică și la cea a Europei. În plus, asigură calea de comunicare cea mai sigură și directă între Europa și Asia Centrală. Pentru aceste motive, „ne bucurăm că UE a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră” și „ne dorim ca hubul să fie localizat în România, la Constanța”, a completat Nicușor Dan.

România, contribuție la reziliența Europei

În intervenția publică de după discuțiile de astăzi, Ursula von der Leyen a subliniat contribuția României la siguranța Europei și a pus accent pe efortul de atragere a banilor din resursele europene, pentru consolidarea securității comune. „România”, a amintit șefa Comisiei Europene, „a demonstrat reziliență impresionantă în democrație, în instituțiile sale. Ați combătut dezinformarea și manipularea cu mare succes. Rezistați în fața intimidărilor din partea Rusiei și asta face ca reziliența noastră să fie mai puternică”. În plus, șefa Executivului comunitar a evidențiat și sprijinul constant oferit Moldovei de România.

De altfel, oficiala europeană a ținut să transmită, de la Constanța, și un mesaj pentru „statul nostru vecin și prieten” Republica Moldova: „Am sărbătorit ziua independenței, democrația Moldovei și iubirea lor pentru libertate. Au ales calea democratică, europeană și le vom sta mereu alături”.

Apel la seriozitate în accesarea fondurilor

În ce privește programul ReArm Europe și componenta SAFE, von der Leyen a avut un mesaj special despre atragerea împrumuturilor pentru achiziții comune și a menționat o foaie de parcurs ce urmează a fi prezentată Consiliului European. „Propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea granițelor, să mărim de cinci ori investițiile în apărare și să creștem de zece ori investițiile în mobilitate militară”.

Programul SAFE, care însumează 150 de miliarde de euro și la care s-au înscris 19 state, inclusiv România, va viza proiecte navale pentru consolidarea scutului flancului estic, de la Finlanda până la Marea Neagră. „Avem o industrie europeană de apărare incredibilă care are posibilitatea de a se dezvolta rapid”.

Într-o postare pe platforma Facebook, apărută în timpul întâlnirii bilaterale, președintele Dan a pledat pentru „importanța geostrategică a portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei”. Pentru aceasta, „suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene (...) pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.”

Von der Leyen a evocat și eforturile guvernamentale de depășire a situației financiare critice în care se află România: „Ați muncit din greu să țineți sub control deficitul și să modernizați economia. Aveți dorința politică, ingredientul cel mai important. Lucrăm să folosim cât mai bine fondurile europene”.

Noua strategie UE la Marea Neagră are o necunoscută: Turcia

Vizita la Constanța vine la scurt timp după ce Uniunea Europeană a propus constituirea unui hub de securitate la Marea Neagră și a anunțat investiții în infrastructura militară a României și Bulgariei. Hubul va avea ca scop o comunicare mai eficientă între țările din regiune, dar și monitorizare complexă pentru a asigura avertizarea timpurie. O posibilă misiune de monitorizare maritimă a unui ipotetic acord de pace ruso-ucrainean ar putea fi coordonată de la acest hub.

În ce privește investițiile în infrastructură, acestea vizează în special structura porturilor maritime, conexiunile feroviare și aeroporturile din regiune. Surse militare contactate de DW salută acest posibil prim proiect militar concret susținut politic și financiar de UE, prin împrumuturi avantajoase, cel mai probabil, în zona Mării Negre, în condițiile în care, până acum, Bruxellesul aștepta inițiative ale Sofiei și Bucureștilor pe care cele două capitale să le și finanțeze.

De altfel, în Bulgaria, Ursula von der Leyen a susținut conferința de presă la Sviștov, pe malul Dunării, în apropiere de Zimnicea, în incinta uzinei militare și a lăudat creșterea producției de pulbere de pușcă și muniție NATO, necesare Ucrainei. Dezvoltarea acestor capacități industriale de securitate înseamnă și crearea a mii de locuri de muncă.

Problema majoră a demersului UE este cooptarea Turciei, care nu vede cu ochi buni implicarea europeană la Marea Neagră și ar putea face presiuni asupra României și Bulgariei să țină departe Germania sau Franța, au comentat analiști militari consultați de DW. Aceștia mai spun că România și-ar dori acest semnal european puternic, dar, în același timp, nici nu vrea să deranjeze Ankara.

Rusia, între acte ostile și sancțiuni care dor

Ursula von der Leyen și-a început călătoria vineri în Letonia, iar ieri, în Bulgaria, a fost protagonista unui presupus act ostil al Rusiei: sistemele de ghidaj prin satelit ale aeroportului din Plovdiv au fost afectate și nu au putut transmite coordonate GPS aeronavei în care se afla șefa Comisiei. Autoritățile bulgare suspectează un atac comis la comanda Kremlinului.

Astfel de sisteme sunt folosite în mod regulat de către Rusia în Kaliningrad, Crimeea, Marea Neagră sau Siria. În ultimele luni, zeci de avioane civile care zboară în spațiul aerian al Poloniei, al țărilor baltice sau deasupra Mării Negre au raportat probleme de GPS. În ultimii ani, în Marea Neagră, mai multe zeci de vase maritime au afișat poziții eronate ca urmare a unor atacuri de spoofing.

Întrebată, la conferința de presă de la baza Kogălniceanu, despre eficiența sancțiunilor aplicate Rusiei, von der Leyen a apreciat că acestea afectează sever economia rusă: dobânzile au ajuns la 20%, inflația este de 10% iar economia de război suprasolicitată a Rusiei ajunge la limite. În plus, a completat șefa Comisiei, la toate întâlnirile internaționale, principala solicitare a rușilor este abandonarea măsurilor punitive economice: „Orice am face, orice negocieri în care ne-am implica, prima solicitare este să ridicăm sancțiunile. Cred că acest lucru subliniază că sancțiunile chiar îi afectează. Este un instrument eficient de presiune economică”.

