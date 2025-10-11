Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro

După ce a debutat cu un egal, 1-1 cu Israel, în prima fază a calificărilor pentru EURO 2026, reprezentativa Under 17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, a remizat și cu gazda grupei, Franța, tot 1-1.

Într-un meci de mare angajament, disputat la Capbreton, în care gazdele au avut mai multe șanse de a înscrie, tricolorii au reușit să deschidă scorul în minutul 81, după ce Andrei Niculcea a transformat o lovitură de la 11 metri.

În minutele de prelungire, însă, la chiar ultima fază, minutul 90+6, Franța a reușit să egaleze prin Traore, jucător trimis pe teren în minutul 84, conform Frf.ro.

Pentru naționala noastră de juniori urmează ultimul meci din grupă în fața Azerbaidjanului, echipă învinsă de Franța cu 8-0 în prima etapă. Primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența, anul viitor, la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

Ads