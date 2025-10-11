Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro

Autor: Teodor Serban
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 20:11
573 citiri
Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro
România a remizat cu Franța FOTO FRF

După ce a debutat cu un egal, 1-1 cu Israel, în prima fază a calificărilor pentru EURO 2026, reprezentativa Under 17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, a remizat și cu gazda grupei, Franța, tot 1-1.

Într-un meci de mare angajament, disputat la Capbreton, în care gazdele au avut mai multe șanse de a înscrie, tricolorii au reușit să deschidă scorul în minutul 81, după ce Andrei Niculcea a transformat o lovitură de la 11 metri.

În minutele de prelungire, însă, la chiar ultima fază, minutul 90+6, Franța a reușit să egaleze prin Traore, jucător trimis pe teren în minutul 84, conform Frf.ro.

Pentru naționala noastră de juniori urmează ultimul meci din grupă în fața Azerbaidjanului, echipă învinsă de Franța cu 8-0 în prima etapă. Primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența, anul viitor, la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

Ce-au făcut puștii României în meciul cu urmașii lui Cristiano Ronaldo
Ce-au făcut puștii României în meciul cu urmașii lui Cristiano Ronaldo
Naţionala U18, formată din jucători născuţi după 1 ianuarie 2008, participă în perioada 6-14 octombrie la Turneul celor 4 Naţiuni în provincia Kocaeli, Turcia. După 0-0 în primul meci...
Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
#Romania, #nationala, #Franta, #rezultat, #Campionatul European , #echipe nationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" are acum 24 de ani si "a ajuns de nerecunoscut dupa faima"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro
  2. „Cu Bîrligea, zero, n-ai nicio șansă”. Atacantul FCSB-ului, făcut praf înainte de meciul cu Austria
  3. Cine e ziaristul care l-a enervat la culme pe Mircea Lucescu: "Să-l dea afară! Vine dobitocul ăla să spună..." VIDEO
  4. Ce-au făcut puștii României în meciul cu urmașii lui Cristiano Ronaldo
  5. Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
  6. Doliu în fotbalul românesc. ”Copilul teribil” a fost cu tricolorii la Campionatul Mondial
  7. Lidera mondială, eliminată după un meci de poveste. Finală americană la WTA Wuhan
  8. Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
  9. Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
  10. Novak Djokovic, eliminare șocantă în semifinale, cu numărul 204 mondial. Ce probleme a avut sârbul