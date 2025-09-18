Lidia Buble contra Irina Rimes. Ce se va întâmpla la meciul România - Moldova

La 9 octombrie, de la ora 21:00, Arena Naţională va fi gazda meciului dintre România şi Republica Moldova. Biletele pentru această partidă amicală se vor pune în vânzare vineri, 19 septembrie, pe site-ul bilete.frf.ro.

FRF anunţă că, în 9 octombrie, porţile se vor deschide la ora 18:00, iar înainte de startul partidei, fanii vor putea intra în atmosfera meciului prin activităţile din Arena Fanilor, spaţiul interactiv unde FRF şi partenerii săi pregătesc surprize şi momente speciale pentru suporteri.

Seara va continua cu un concert extraordinar, de la ora 19:00, organizat în colaborare cu Federaţia Moldovenească de Fotbal, susţinut de Guess Who şi Zdob şi Zdub, care vor transforma zona din faţa stadionului într-un loc al bucuriei şi al energiei pozitive.

De asemenea, imnurile de stat ale României, “Deşteaptă-te române”, şi al Moldovei, “Limba noastră”, vor fi cântate de Lidia Buble, respectiv Irina Rimes, cântăreţe emblematice din România şi Moldova.

Federaţia Română de Fotbal mulţumeşte artiştilor care au acceptat invitaţia de a participa la acest eveniment şi precizează că aceştia vor cânta gratis, fără a percepe vreo remuneraţie!

Tot vineri se vor pune în vânzare şi biletele pentru meciul cu Austria, programat duminică, 12 octombrie, ora 21:45, pe Arena Naţională.

Preţul biletelor pentru ambele meciuri din luna octombrie este cuprins între 40 RON (peluze) şi 100 RON (tribunele 1 şi 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preţ preferenţial în momentul achiziţionării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniţi vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 şi 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, care pot conţine până la 5 bilete, cel puţin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziţionării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

