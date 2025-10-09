România - Moldova, naționala lui Lucescu își verifică forțele în drumul spre Mondiale. Surprizele selecționerului LIVETEXT, de la 21.00

România - Moldova, naționala lui Lucescu își verifică forțele în drumul spre Mondiale. Surprizele selecționerului
Naționalele de fotbal ale României și Moldovei se întâlnesc joi, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, într-un meci amical, primul din palmaresul oficial UEFA dintre cele două echipe.

Înainte de startul partidei, “Deşteaptă-te, române!” va fi cântat de Lidia Buble, iar “Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, va fi interpretat de Tania Turtureanu, ca o dovadă a relaţiei bune dintre cele două ţări.

Meciul România - Moldova va fi transmis de Prima TV.

Naționala condusă de Mircea Lucescu se pregătește pentru duelul cu Austria de duminică, tot pe Arena Națională, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Mircea Lucescu e decis să folosească în acest meci jucători care au ocazia să debuteze pentru România, cum ar fi olteanul Baiaram, dinamovistul Cîrjan, ”israelianul” Eissat sau Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.

*Echipa probabilă a României: Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi – Baiaram, Munteanu, Moruțan

