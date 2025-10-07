Cine sunt moldovenii care vor să dea lovitura cu România, pe Arena Națională. Lotul complet

Lotul naționalei Republicii Moldova s-a reunit pentru cel de-al patrulea cantonament din acest an, înaintea meciului amical cu România și a partidei cu Estonia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului Federației Moldovenești de Fotbal.

Printre primii jucători care au ajuns la sediul CPSN de la Vadul lui Vodă s-au numărat Ion Borș, Mihail Ștefan, Sergiu Plătică, Mihail Lupan, Daniel Dumbravanu, Sergiu Perciun, Ilie Botnari, Vadim Rață, Vladimir Fratea, Nichita Moțpan.

Ceilalți fotbaliști se vor alătura selecționatei pe parcursul zilelor următoare.

România și Moldova vor disputa un meci amical pe 9 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională din București, iar pe 14 octombrie, Moldova va înfrunta echipa Estoniei, la Tallinn (19:00), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lotul convocat de selecționerul Lilian Popescu:

portari: Cristian Avram (Araz-Naxcivan PFK/Azerbaidjan, 15 selecții/0 goluri marcate), Dumitru Celeadnic (Ordabasî Șimkent/Kazahstan, 11/0), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne/Ucraina, 3/0);

fundași: Oleg Reabciuk (Spartak Moscova/Rusia, 59/0), Sergiu Plătică (FC Petrocub, 54/0), Artur Crăciun (LKS Lodz/Polonia, 35/0), Vladislav Baboglo (FC Karpatî Lvov/Ucraina, 21/2), Iurie Iovu (Dundee United/Scoția, 4/0), Daniel Dumbravanu (FC Voluntari/România, 8/0), Ion Borș (FC Petrocub, debutant), Mihail Ștefan (FC Zimbru Chișinău, debutant), Mihail Gherasimencov (Cavalry FC/Canada, debutant);

mijlocași: Vadim Rață (FC Argeș/România, 58/3), Mihail Caimacov (NK Slaven Belupo/Croația, 37/3), Nichita Moțpan (FC Fakel Voronej/Rusia, 30/3), Victor Bogaciuc (FC Petrocub, 13/2), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani/România, 6/0), Sergiu Perciun (FC Torino/Italia, 3/0), Vladimir Fratea (FC Zimbru Chișinău/debutant), Danila Forov (FC Sheriff Tiraspol, debutant), Ilie Botnari (CSF Bălți, debutant);

atacanți: Ion Nicolaescu (Maccabi Tel Aviv FC, Israel, 54/17), Virgiliu Postolachi (FC Universitatea Cluj/România, 31/1), Mihail Lupan (FC Petrocub, debutant).

