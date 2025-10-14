Mai bine stăteau acasă! Naționala României care a primit 15 goluri în două meciuri

Naționala U16 a României FOTO FRF

În perioada 5-15 octombrie, naţionala U16 a României a efectuat un stagiu de pregătire, disputând şi două partide de verificare, ambele în deplasare, împotriva Germaniei. Ambele partide s-au disputat în oraşul Essen, pe Uhlenkrugstadion.

În cel de-al doilea joc dintre cele două naţionale, România a pierdut cu scorul 2-8.

Golurile României au fost reuşite de Patrick Budescu, în minutul 24, şi Ştefan Nastac, în minutul 41.

România: 12. Broştic – 2. Ivan (13. Gladun 46), 4. Budescu (14. Drăghici 88), 5. Roşiu, 3. Anghel – 15. Avram (19. Drochioi 46), 6. Neamţu (17. Bărbat 63), 8. Jimborean – 7. Berceanu (20. Gorgan 58), 16. Nastac (19. Zsolt 46), 10. Grosu. Selecţioner: Alexandru Ciobanu

În primul meci, România a pierdut cu Germania, scor 0-7.

