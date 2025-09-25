Șoc la naționala României, înaintea Campionatului Mondial. Selecționerul și-a dat demisia

Autor: Teodor Serban
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:30
191 citiri
Șoc la naționala României, înaintea Campionatului Mondial. Selecționerul și-a dat demisia
Florentin Pera FOTO FRH

Federația Română de Handbal confirmă că antrenorii Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au înaintat demisiile din funcțiile de antrenor principal, respectiv antrenor secund al echipei naționale feminine, prin e-mail transmis conducerii FRH.

Motivele invocate de cei doi antrenori sunt de natură personală.

Această decizie vine într-un moment sensibil pentru handbalul românesc, cu meciuri oficiale în cadrul EHF EURO Cup 2025 programate în luna octombrie și cu debutul la Campionatul Mondial tot mai aproape, în decembrie.

Pentru o evaluare clară și o soluționare responsabilă a situației, președintele federației a convocat o întâlnire de lucru cu cei doi antrenori demisionari, cu Departamentul Tehnic și Comisia Tehnică a FRH.

„Este nevoie de o analiză serioasă, într-un cadru profesionist, care să țină cont de parcursul echipei și de obiectivele apropiate. Vom discuta transparent, cu toți factorii implicați, pentru a identifica cele mai bune soluții în interesul handbalului românesc. În acest moment, nu există concluzii definitive, ci un proces de analiză responsabilă”, a declarat Constantin Din, Președintele FRH.

