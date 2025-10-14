Naționala României care s-a ținut scai de Spania, într-un meci cu 5 goluri

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 20:51
224 citiri
Naționala României care s-a ținut scai de Spania, într-un meci cu 5 goluri
Naționala U18 a României FOTO FRF

Echipa naţională U18 a României a pierdut marţi, în Turcia, scor 2-3, meciul disputat în compania naţionalei U18 a Spaniei, în Turneul celor 4 Naţiuni.

România U18 a condus cu 1-0, prin reuşita lui Bota, din penalti, în minutul 31. Ibericii au egalat în minutul 45+1, prin Oyono. Tricolorii au înscris imediat după startul părţii secunde, în minutul 47, Precupanu fiind autorul golului, dar Gullen a egalat în minutul 59, iar în minutul 66 Antonio Fernandez a înscris golul victoriei spaniolilor.

Antrenorul Ion Marin a folosit echipa Arsenie Mocan – Mario Bordea (Costyn Gheorghe 24), Fabio Bădărău, Christian Vechiu, Roberto Gîrgel, Stefano Precupanu – Rareş Coman (Sebastian Burlacu 72), Ianis Podoleanu (Bogdan Petre 72), Denis Ţăroi (Robert Drăghici 46) – Ianis Avrămescu (Daniele Luncaşu 63), Alexandru Bota (Hunor Batzula 78).

România U18 a luat parte, în perioada 6-14 octombrie la Turneul celor 4 Naţiuni, care s- desfăşurat în provincia Kocaeli, din Turcia. În primele două partide, tricolorii au terminat la egalitate, 0-0 cu Turcia şi 1-1 cu Portugalia.

