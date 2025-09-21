Un nepalez care a muncit patru ani în România și-a surprins familia din Nepal. Momentul emoționant a devenit viral pe TikTok

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 14:00
2160 citiri
FOTO Captura TikTok

După patru ani petrecuți la muncă în România, Bishal, un tânăr nepalez, și-a revăzut familia din țara natală. Reîntâlnirea, filmată și postată pe TikTok, a stârnit un val de reacții, adunând peste 169.000 de aprecieri și sute de comentarii, inclusiv din partea românilor care s-au regăsit în povestea lui.

Bishal a mers acasă împreună cu soția sa, iar primirea a fost una plină de lacrimi și îmbrățișări. Cei mai emoționați au fost frații mai mici, care l-au așteptat cu nerăbdare. Videoclipul postat de el a fost însoțit de mesajul: „Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”.

Românii s-au recunoscut în povestea lui Bishal

Mulți dintre cei care au comentat au făcut paralele cu migrația românilor din anii 2000, când sute de mii de oameni plecau să muncească în străinătate. „Așa erau românii în anii 2000… și chiar și acum mulți sunt plecați. Respect pentru munca ta!”, a scris un utilizator.

Alții au transmis mesaje de susținere: „Nu uitați că și noi am trecut prin asta. Respect, copile, cine știe câte ai îndurat”, sau „Să fie sănătos și să își poată îngriji familia. Mult succes!”.

