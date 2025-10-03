Nicuşor Dan la Copenhaga: "UE apără ordinea teritorială"

Președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor Comunității Politice Europene (CPE), reuniți la Copenhaga, raportul pe care Parchetul General l-a făcut asupra alegerilor anulate din România, din 2024.

”Am venit cu documentul. Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie pe care să o citească în avionul de întoarcere. A existat interes. Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, la care Parchetul a dovedit că publicitatea venea din Rusia. Aceste pagini trimit la clonele unor site-uri respectabile”, a spus la conferința de presă președintele Nicușor Dan.

Comisia Europeană intenționează ca până la sfârșitul anului să propună un așa-numit ”scut democratic”, iar ”în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă aceasta”, a precizat șeful statului, într-o conferință de presă pe care a susținut-o la finalul celei de-a doua zile de summit din capitala daneză.

A existat, la reuniunea CPE, grupul de lucru pentru Moldova, iar președinta Maia Sandu ”a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare și corelarea țării cu exigențele Uniunii Europene”. S-a discutat despre pașii următori pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

Mare entuziasm după alegerile din Moldova

Liderii europeni au dovedit un ”mare entuziasm după victoria forțelor pro-occidentale la Chișinău. Există dorința, și de o parte, și de cealaltă, ca procesul să se încheie cât mai repede. S-a discutat despre opoziția Ungariei la aderarea Ucrainei, această problemă trebuie rezolvată, pentru ca aceste două țări să meargă împreună. Există voință puternică pentru aderarea până în 2028 și eu aș paria că se va întâmpla”, a comentat președintele Dan.

Acesta a explicat și de ce ”Moldova a fost mult mai bine pregătită” în fața agresiunilor hibride în alegeri: ”S-a așteptat la ceea ce a venit. România, deși a ajutat Moldova în 2024, nu și-a imaginat că va fi supusă la un atac de această dimensiune. Evident, dacă vom avea alegeri, un fenomen ca cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar pe zona de comunicare publică / rețele sociale mai avem lucruri de făcut”.

În ce privește ipoteza ca România să construiască drone împreună cu Ucraina, președintele Dan a precizat că statul român vrea ”ca printr-o negociere comercială reciproc avantajoasă să acceadă la această tehnologie”.

Expertiza nu este uniformă printre țările europene pe drone și, mai ales, pe a te apăra de drone. Ucraina are evident o capacitate tehnologică în momentul acesta. ”Ce-am învățat cu toții de la acest război din Ucraina este că tehnologia, în special pe drone, avansează foarte rapid. Nu mai e vorba de a cumpăra o tehnologie care există, ci de a ține pasul cu o evoluție, cu o tehnologie care nu exista când a început războiul”.

Nicușor Dan s-a referit și la propunerea privind achiziția de tancuri Abraham: ”Există un plan național de apărare aprobat de CSAT și care vizează o înzestrare până în 2040. România a avut un deficit de înzestrare până de curând și care trebuie compensat. Există tot timpul o discuție despre ce să cumperi mai întâi din banii alocați în fiecare an”. Și discuțiile bilaterale cu premierul Suediei s-au concentrat tot pe industria de apărare.

Riscul de suspendare a fondurilor europene nu există

În măsura în care vom continua politica pe care am avut-o, riscul se va îndepărta și mai mult, a mai spus președintele Dan referitor la o eventuală suspendare a fondurilor europene pentru România.

Despre proiectul referitor la pregătirea populației pentru apărare, ”vechea lege a prevăzut constituirea unei forțe de rezerviști, care nu a funcționat. Avem vreo 4-5.000 de rezerviști și evident că asta nu e suficient”, a punctat președintele. ”Principala modificare constă în acel stadiu militar de patru luni care este plătit, atât pentru militari, cât și pentru cei care învață armată în mod voluntar - și acesta este mesajul cel mai important, în mod voluntar. Este ca un job plătit pentru patru luni. Vom vedea în timp care vor fi efectele”.

Referitor la acuzațiile despre implicarea UE într-un război, președintele României a replicat că ”noi avem un război de agresiune în Ucraina care a destabilizat, care a rupt o pace și o prosperitate stabilită după al doilea Război Mondial. Țările europene s-au angajat să păstreze această ordine internațională, deci s-au angajat să ajute țara agresată – Ucraina. Vedem diverse forme de agresiune, vedem un proces de dezinformare lansat de Rusia în Moldova, în România și alte țări vecine, există atacuri cibernetice la infrastructura multor state europene, acum vedem acest fenomen al dronelor care invadează spațiul aerian în Europa și perturbă economia. Față de toate aceste amenințări, UE apără ordinea internațională și se apără pe ea însăși.”

