Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru ”o pace justă și durabilă” în Ucraina. Discuția telefonică avută cu Zelenski

Autor: Silvia Salcie
Marti, 12 August 2025, ora 18:39
112 citiri
Președintele României, Nicușor Dan Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul”, a anunţat, marţi, Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, şeful statului român l-a asigurat pe Zelenski că, împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, vor continua susţinerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune.

Nicuşor Dan a menţionat, într-o postare pe X, că a acceptat invitaţia lui Volodimir Zelenski de a face o vizită la Kiev în această toamnă.

