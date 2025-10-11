Să fie cu noroc? Decizie luată de UEFA în legătură cu meciul România - Austria

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:25
Jucătorii naționalei. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA.
Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza.
În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.
Partida România - Austria, din preliminariile CM-2026, va avea loc, duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.
Massa a mai arbitrat naţionala României la meciul cu Elveţia, din noiembrie 2023, din preliminariile Euro 2024. Tricolorii s-au impus cu scorul de 1-0, rezultat în urma căruia s-au calificat de pe primul loc la turneul final.
