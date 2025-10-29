Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania

Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amendarea Federaţiei Române de Fotbal ca urmare a incidentelor de la meciul U-21 dintre România şi Cipru.

FRF era acuzată de comportament rasist şi/sau discriminatoriu şi de aprinderea de obiecte pirotehnice.

Federaţia română a fost amendată cu 10.000 de euro şi sancţionată cu închiderea parţială a stadionului pe care echipa Under-21 a României va juca următorul meci din competiţia UEFA în calitate de federaţie gazdă (adică sectorul Tribuna 2 al Stadionului Dr. Constantin Rădulescu sau sectorul (sectoarele) echivalent (e) în cazul în care meciul se va juca pe un alt stadion), din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor. Închiderea parţială a stadionului este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani.

Următorul meci acasă al României e cel cu Spania, la 18 noiembrie.

De asemenea, UEFA a decis aplicarea unei amenzi de 1.125 euro Federaţiei Române de Fotbal pentru aprinderea de materiale pirotehnice.

La 14 octombrie, echipa naţională U21 a României a învins, pe teren propriu, scor 2-0, selecţionata U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.

