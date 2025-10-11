Numiri importante la naționala României, cu o lună înainte de Campionatul Mondial

Foştii internaţionali Iulia Curea şi Daniel Apostu s-au alăturat principalului Ovidiu Mihăilă, în staful naţionalei de handbal feminin a României, care va debuta în 27 noiembrie la Campionatul Mondial, iar săptămâna viitoare joacă primele partide din EHF Euro Cup.

Potrivit FR Handbal, Iulia Curea va fi antrenor secund, la fel ca la campioana CSM Bucureşti, iar Daniel Apostu va fi antrenor cu portarii.

De-a lungul carierei de sportiv, Apostu a făcut parte din naţionala României, cu care a evoluat la JO 1992, Campionatul Mondial din 1993 şi 1995, respectiv Campionatul European din 1993 şi 1996.

Ca antrenor cu portarii s-a remarcat la nivelul naţionalelor de juniori şi tineret.

”Îmi doresc să aduc toată experienţa acumulată, să ofer stabilitate şi încredere portarilor şi să contribuim împreună la creşterea nivelului de performanţă al echipei României”, este mesajul lui Daniel Apostu, după numirea în staful naţionalei de senioare.

La rândul său, Iulia Curea, fosta extremă de succes a reprezentativei, vine la lotul României din calitatea de antrenor secund la campioana CSM Bucureşti.

”Este o onoare să revin alături de echipa naţională, de această dată din postura de antrenor. Mă leagă multe amintiri şi emoţii de acest tricou, iar dorinţa mea este să contribui la formarea unei echipe unite, curajoase şi demne de România”, a declarat Iulia Curea.

Echipa României se pregăteşte pentru Campionatul Mondial, iar lotul lărgit de 35 de jucătoare, a fost transmis deja către IHF. CM este programat între 27 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Până atunci însă, naţionala va juca în EHF Euro Cup, primele meciuri fiind cu Norvegia (la Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

