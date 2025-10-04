O nouă bombă? 124 de femei ucrainene abuzate sexual sau violate în România?

Recent, președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a subliniat că „trebuie să apară o nouă Europă”, condamnând, potrivit "Open Sources"/news.ro, „modul în care Moscova folosește dependențele fără milă ca arme”!

Ce înseamnă „dependențe”?

Cât de vizibilă este dezinformarea practicată de Moscova împotriva unei Europe care are nevoie de unitate în fața unui posibil război? De fapt, cine mai dorește pacea și cine urmărește dezbinarea?

La ce ajută amplificarea minciunilor prin „bombele” mediatice, dacă nu la distragerea atenției de la problemele reale ale românilor, după cum amintea un distins confrate?

Ce se întâmplă, însă, când în timpul „operațiunilor” interesele sunt mai importante decât adevărul, iar România poate fi condamnată pentru fapte de care cred că nu se face vinovată?

Un subiect sensibil și profund tulburător a fost adus într-o dezbatere științifică patronată de o instituție de prestigiu.

Temele au fost multiple! De la infracțiuni digitale, „cyberbullying-ul”, inteligența artificială, normalitatea sau „obișnuitul” în selecția luptătorilor destinați misiunilor speciale, până la neuroplasticitate, piraterie digitală, impactul dezinformării asupra siguranței femeilor refugiate din Ucraina, bariere în accesarea serviciilor medico-legale în România, ecoul psihiatric al pandemiei Covid-19, până la abuz emoțional și sinucidere etc., totul pare posibil!

Totuși, cine promovează adevărul?

„Furnizarea de sprijin și servicii specializate pentru supraviețuitoarele violenței de gen” este titlul unui proiect implementat de o fundație cu relevanță medicală, în parteneriat cu UNHCR (Agenția Națională pentru Refugiați / Agenția ONU pentru refugiați).

Scopul declarat al proiectului amintit constă în „creșterea conștientizării asupra violenței bazate pe gen, precum și furnizarea de servicii de suport (psihosocial, juridic etc.) refugiatelor din Ucraina în România”.

Preocupările pentru oferirea de sprijin sunt evidente, complexitatea proiectului solicitând un efort deosebit!

Cu toate acestea, cine pe cine dezinformează?

Pe baza rezultatelor înregistrate în acest proiect, o posibilă informație a fost scoasă din context și transformată într-un argument pentru susținerea violenței de gen: „de la începerea războiului în Ucraina, 124 de femei ucrainene refugiate ar fi fost abuzate sexual sau violate în România”.

Personal, am crezut că nu aud bine!

Adevăr sau scenariu de film SF?

Informația nu a fost singulară!

Potrivit "Open Sources"/stirimed.ro, într-un reportaj media se menționează că „130 de femei refugiate au afirmat că au fost victime ale violenței de gen de când se află în România, dar doar 3 dintre ele ar fi raportat aceste abuzuri la autorități”!

Diseminarea unor asemenea fapte reprobabile în spațiul public nu obligă autoritățile române să se autosesizeze?

„Violența de gen”, fie că amintim de violența fizică, bătăi, lovituri, violența sexuală, abuzuri sexuale, viol, hărțuire sexuală, violența psihologică, abuzul emoțional, umilirea, amenințarea, izolarea etc., poate fi sancționată de Codul penal chiar și pentru refugiații ucraineni, în temeiul statutului de refugiat și al actului prin care România a acordat „protecția temporară”!

Suferința nu trebuie încurajată!

Victimele presupuselor abuzuri de ce nu sesizează autoritățile române, respectiv organele de cercetare penală?

Ce înseamnă aceste acuzații de „violență de gen”, abuz sexual sau viol, fără să fie susținute de probe?

Astfel de acuzații, dacă nu sunt reclamate autorităților și nu sunt confirmate prin probe, pot fi validate într-un proiect de cercetare?

Explicațiile pot fi multiple!

Să fie vorba de o realitate care dă palpitații sau de manipularea unor date cu scopul „victimizării” refugiaților ucraineni? La ce folosește această „victimizare”?

Raportul de activitate 2023/2024 al proiectului prezentat în dezbatere publică și lista echipei/colaboratorilor ar fi un argument în plus care poate susține sau infirma gravitatea acuzațiilor cu privire la „violența de gen” exercitată în România asupra femeilor ucrainene refugiate!

Cine câștigă? Cine pierde?

Informațiile prezentate în dezbatere publică obligă la reflecții, așa cum obligă la o analiză obiectivă orice proiect de cercetare științifică.

Faptele reprobabile din ultimii 3-4 ani, de la declanșarea războiului dintre Ucraina și Rusia, puse din nou pe seama românilor, pot fi probate cu plângeri penale, investigații IGPR sau rapoarte medico-legale?

Chiar dacă vorbele nu se pun la dosar, adevărul nu trebuie călcat din nou în picioare!

Cine are nevoie de „victimizarea” refugiaților ucraineni, în condițiile în care războiul aduce moarte în Ucraina, dar și în Palestina, Israel, Siria, Iran și Rusia?

Cine urmărește rescrierea istoriei?

Memoria colectivă nu este alterată de trecerea timpului!

Pe ce se bazează „condamnarea” românilor pentru fapte reprobabile, în afara unor „interviuri”? Cum a fost desfășurat „desk research, analiza documentelor, analiza datelor și analiză calitativă”?

Cum a fost validată o asemenea concluzie și cum a fost acceptată de experții naționali și internaționali care au obligația să evalueze proiectele de cercetare finanțate din fondurile UE pe baza unor criterii precum: excelența științifică, impactul estimat, calitatea implementării?

Este bine să aducem aminte că România este una dintre cele mai ospitaliere țări din Europa, cu implicare directă și necondiționată în sprijinul refugiaților din Ucraina.

Potrivit "Open Sources"/cluj24.ro, „când au început să vină primii refugiați, în luna februarie, clujenii au venit imediat în ajutor. Și-au pus la dispoziție casele, au plecat la granițe cu mașinile personale să preia femei și copii și să-i aducă la adăpost. Printre cei care s-au organizat rapid au fost și medicii de familie”!

Ospitalitatea românilor față de drama refugiaților ucraineni este o realitate întâlnită în toată România, de la Cluj și București până la Oradea și Suceava!

Cât de mult reușesc să reflecte realitatea datele statistice?

Dezbaterea științifică amintită a adus în atenție că „2,8 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România de la începutul războiului”.

Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, 11.000.575 de cetățeni ucraineni au intrat în România.

În mod cert, libertatea de a călători nu poate fi îngrădită!

Explicabil sau nu, în România au rămas aproximativ 100.000 de cetățeni ucraineni cu drepturi egale sau chiar mai bune decât drepturile cetățenilor români, potrivit "Open Sources"!

Conform Deciziei UE 2022/382, „cetățenii ucraineni au primit permis de ședere temporară în România, documente de călătorie, dacă au pașaport valabil și, nu în ultimul rând, acces la servicii de sănătate, educație, locuri de muncă etc.”

De ce au plecat din țară ucrainenii refugiați, deși o parte dintre dânșii beneficiau deja inclusiv de sprijin financiar din partea Guvernului României?

România a fost folosită drept „trambulină” pentru facilitarea intrării cetățenilor ucraineni în țările Uniunii Europene?

Un cetățean poate merge fără viză în UE timp de 90 de zile, dacă are pașaport biometric ucrainean! Cu statut de refugiat/protecție temporară, același cetățean ucrainean poate călători în alte țări care recunosc această protecție, uneori cu sprijinul unor ONG-uri sau programe de relocare.

Potrivit "Open Sources", au fost cazuri în care cetățenii ucraineni refugiați au ajuns în Germania, Olanda, Franța, Polonia, Spania, cu ajutorul organizațiilor internaționale precum UNHCR, IOM, Crucea Roșie etc.!

Refugiați ucraineni au ajuns chiar și în Statele Unite ale Americii, unde mulți au primit cetățenia americană!

În aceste condiții, statul român, alături de Uniunea Europeană (UE), a acționat prompt, empatic și nu de puține ori cu sacrificii financiare suportate de cetățenii români.

„UE a alocat 523 de milioane EUR sub formă de asistență umanitară pentru a ajuta civilii afectați de războiul din Ucraina. Această sumă include 485 de milioane EUR pentru Ucraina și 38 milioane EUR pentru Republica Moldova. Statele membre ale UE au mobilizat singure aproape 957 de milioane EUR.”

Răspunsul României la criza refugiaților a fost structurat pe două niveluri de intervenție: „primul răspuns, asistență de urgență și al doilea răspuns, de protecție”, conform "Open Sources"/helptohelpukraine.ro.

Potrivit aceleiași surse, „estimările oficiale ale Guvernului vorbesc de o sumă de peste jumătate de miliard de euro, cheltuiți în anul 2022 din fonduri guvernamentale. Peste 106 milioane de euro au fost plătiți din fonduri publice pentru cazarea și hrana refugiaților, prin programul 50/20, reprezentând o cheltuială zilnică de peste 352.000 de euro, însă nu există cifre exacte privind costurile la care s-au ridicat serviciile și tratamentele medicale acordate cetățenilor ucraineni până acum.”

Cu toate acestea, nemulțumirile unora dintre ucrainenii refugiați nu lipsesc! Cât de reale sunt aceste nemulțumiri?

Un om, cetățean ucrainean cu statut de refugiat sau un alt om, locuitor din Palestina, Israel, Iran sau Siria, care își salvează familia din calea războiului, ce își poate dori mai mult decât viața?

Să fie o întâmplare faptul că România este arătată cu degetul din nou?

Cine recunoaște că România este țara care a primit în casele românilor nenumărate familii de cetățeni ucraineni refugiați?

Cum este răsplătit sacrificiul financiar îndurat de milioane de români?

Ce se poate înțelege din aprecierea unui distins confrate, iubitor de pace, ieșit în întâmpinarea refugiaților ucraineni la Siret:

„În Suceava, aproape toată lumea a cazat refugiați ucraineni, până și părinții mei au primit un cuplu pentru două săptămâni. Însă, realitatea e că, dintre cei care au reușit să vină, mulți, mulți dintre ei sunt cu mulți bani! La granița cu Siretul, zeci de persoane care aveau asupra lor sume exorbitante de bani, 700.000 de dolari! Un alt cuplu a fost identificat cu 1.200.000 de dolari cash lipiți de corp, fapt precizat și în presa locală!

Majoritatea celor cu bani au putut să fugă din Ucraina și să fie relocați, în timp ce oamenii simpli, fără bani, au rămas acasă în fața războiului!

Când ai milioane de dolari cash, ajutorul oferit de statul român erau bani de cafea în oraș? Se poate vedea foarte ușor după ce mașini conduc, doar bolizi de lux! Păi alea necesită mult combustibil, oare din ce bani?”

Adevărul nu rămâne mereu ascuns după ușă!

În cadrul dezbaterii publice, existența unor „bariere în accesarea serviciilor medico-legale” pentru refugiații ucraineni a fost o altă informație care obligă la aflarea adevărului! Pentru cetățenii ucraineni, cu statutul de refugiat, există aceste „bariere în accesarea serviciilor medico-legale în România”?

Personal, nu exclud existența unor „bariere lingvistice”, necunoașterea limbii române și a limbii ucrainene împiedicând comunicarea între un posibil pacient și personalul medical!

Răspunsurile nu au întârziat să apară la „ipoteza” prezentată în dezbatere publică!

Un medic, o doamnă distinsă, cu experiență în medicină legală, a avut curajul, în plenul dezbaterii publice, să invite la o profundă înțelegere pe baza realității!

Domnia Sa, cu o eleganță dublată de diplomația argumentului, a subliniat faptul că „asistența medicală în România se oferă în funcție de urgență, nu de cetățenie. Iar în multe cazuri, refugiații au beneficiat de tratamente gratuite”.

De ce această realitate este ignorată?

Cât de mult contează banii în rostogolirea unor neadevăruri care aduc atingere gravă imaginii României?

Am spus de nenumărate ori că nu cred în „Teoria conspirațiilor”, așa cum nu cred nici în faptul că România este o țară ocupată!

Într-o lume polarizată, în care narațiunile de victimizare atrag simpatia și finanțarea, România pare tot mai des ținta unor noi umilințe, inclusiv prin proiecte construite pe percepții și nu pe fapte!

Fără să îmi doresc polemică, fără să subevaluez valoarea cercetărilor – dacă există –, personal nu pot să fiu de acord cu afirmații pe baza unor păreri personale sau „interviuri” care pot să fie formulate sau aplicate cu emoție, dar și cu un posibil interes!

Cine dorește să prezinte România drept stat discriminator?

Să fie „victimizarea” și „condamnarea” fără probe o condiție obligatorie pentru finanțarea UE a proiectelor de cercetare?

România înseamnă acasă sau ar trebui să însemne acasă, atât pentru românii din țară sau din diaspora, dar și pentru cetățenii străini care au primit și cetățenia română!

Ce înseamnă să fii primit într-o țară? Respectăm legile țării sau considerăm că suntem mai presus de lege?

Românii au fost umiliți de nenumărate ori în ultimii ani, fiind etichetați, în mod neadevărat, drept „sclavii Europei”, „mâncătorii de lebede”, „țiganii”, iar mai nou „abuzatori sexuali, violatori”!

Aflați între reformele cu majorări de taxe și un viitor incert, românii mai au puterea să fie și „abuzatori sexuali”, violatori?

Concluziile cu privire la existența a „124 de femei ucrainene, refugiate în România, abuzate sexual, violate de români” nu pot fi subevaluate sau justificate pe baza unor erori de interpretare!

În cazul tragediei de la Colectiv, în care au murit zeci de tineri, a fost dovedit faptul că tăcerea ucide!

Dacă avem de-a face cu fapte deosebit de grave petrecute în România, dar mușamalizate sau cu o dezinformare, cine răspunde?

Dacă faptele reprobabile de abuz sexual, viol, se confirmă, atunci avem o mare problemă!

Dar dacă aceste fapte nu se confirmă, cine răspunde pentru o posibilă preconstituire de probe cu scopul de inducere în eroare a opiniei publice interne și internaționale, cu consecințe grave pentru imaginea României?

„În combaterea erorii și a minciunii ai nevoie de patru calități și anume: curajul de a spune adevărul, înțelepciunea de a-l recunoaște, arta de a ști să spui adevărul și judecata de a alege omul potrivit căruia să-i spui adevărul.”

Câți dintre noi avem curajul de a spune adevărul?

Istoria nu înseamnă pași rătăciți pe nisipuri mișcătoare!

De ce durerea dezbină?

Dacă românii uită că mai sunt români, ce simt față de România românii „adoptați”, cetățenii moldoveni și ucraineni, cu dublă cetățenie?

Drepturile sunt mai puternice decât obligațiile? Nu cumva acestea trebuie să rămână în strânsă legătură?

Greșea președintele american J.F. Kennedy când atrăgea atenția: „Nu te întreba ce face țara pentru tine. Întreabă-te ce faci tu pentru țară.”?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

