"O țară care a luat-o la vale". Text polemic despre un presupus abuz de 1 miliard de euro al unor imaculați

Motto: Ce ți-e și cu viața, politica și justiția asta, domnule!

1. SPEȚA

Față de doi campioni ai vizibilității din politica recentă, cărora li se adaugă o doamnă ceva mai puțin vizibilă/celebră (toți trei "foști" în funcții publice importante, bașca cu niște atribuții de conducere prin partide parlamentare-guvernamentale) DNA a solicitat, cu mai puțin de două săptămânii în urmă, începerea urmăririi penale.

Acuzațiile vizează faptul că cei trei politicieni, mai exact ex-premierul Florin Vasile Cîțu și foștii miniștri ai sănătății Vlad (acel Vlad, mai e nevoie să zic și numele de familie?) Voiculescu și Ioana Mihailă au generat, prin acțiuni conjugate, un prejudiciu estimat în valoare de 1 miliard de euro. Recomandând și participând, în perioada pandemiei de Covid, la comandarea unui total de (estimativ) 90 de milioane (!) de doze de vaccinuri (anti-Covid), pentru o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori (cea a României).

Treaba devine abia acum mai interesantă. Presupusa infracțiune pentru prezumptiva comitere a căreia Cîțu (PNL), respectiv Voiculescu și Mihăilă (USR) sunt cercetați este exact aceea de abuz în serviciu. Mai concret și în limbaj non-juridic, bugetele publice (național, și/sau al UE) ar fi fost prejudiciate ca urmare folosirii abuzive și necorespunzătoare (prin coroborarea acțiunilor celor trei suspecți) a sumei de 1 miliard de euro (bani "făcuți praf" fără sens și justificare, pe înțelesul tuturor), fără - ori fiind extrem de dificil - ca suma (sau măcar o parte din ea, care să conteze) să mai poată fi recuperată. Însă (cel puțin până în acest moment) nu există elemente potrivit cărora abuzul în serviciu ar putea fi corelat cu eventuale fapte de corupție - luare/dare de mită de/către factorii decizionali. Din nou mai pe românește, deocamdată cei mai naivi dintre noi vom crede că miliardul de euro ar fi fost făcut praf și pulbere (de către ce trei pomeniți, prin acțiuni conjugate) din motive de prostie/incompetență/exces de zel/iresponsabilitate, iar cei ceva mai cinici vor spune că faptele de luare de mită (eventual "oferită" de către hârșita industrie farma) pentru a comanda cantitățile astronomic-inutile de vaccinuri, contra unei sume extrem de mari n-au fost (încă) descoperite.

2. PERSEPECTVA

Prin celebra/infama Ordonanță 13 de la începutul anului 2017 și apoi prin alte acte legislative/proiecte care s-a încercat să fie adoptate ulterior, puterea politică de atunci (PSD) intenționa tocmai să scoată din zona dreptului penal infracțiunea de abuz în serviciu (argumentul fiind că e ceva dificil de cuantificat cu precizie, astfel încât să constituie obiectul unei condamnări privative de libertate, sau al unor pedepse din zona penală), sau cel puțin să impună un prag minimal al prejudiciului de la care (în sus) abuzul în serviciu să constituie infracțiune (adică faptă penală). A urmat mobilizarea exemplară a faimoasei (și din păcate răposatei) mișcări #Rezist, nu doar în piețele și pe bulevardele tuturor marilor orașe ale țării (și numai ale celor mari) ci și în interiorul presei (!), în online și în politică.

Acestei mișcări, care cerea eradicarea corupției prin pedepse exemplare pentru toate faptele asociate acesteia (inclusiv pentru cele văzute de unii ca fiind mai greu de măsurat și evaluat, precum numitul abuz în serviciu) și prin condamnarea la ani buni de închisoare (cu executare) a tuturor celor vinovați de acte de corupție ( + eventual la restituirea prejudiciilor cauzate) i s-a alăturat cu trup și suflet PNL-ul (inclusiv președintele emanat de către acesta - același cu cel pe care-l avem astăzi, aflat deja în funcție la debutul mișcării - care, printre altele, a participat el însuși, "ca persoană fizică/cetățean", la unul din mitinguri). În sânul și din spuma (spumele?) aceleiași/aceluiași #Rezist, partidul pe atunci de buzunar USB, Uniunea Salvați Bucureștiul (chiar dacă vorbim de un buzunar de capitală, acesta tot buzunar rămâne - în acea perioadă el putând fi echivalat mai ales cu persoana lui Nicușor Dan) a crescut maaare și a ajuns partid parlamentar. Și din aceleași spume a apărut și PLUS-ul (mișcare, apoi partid, inițial al domnului Cioloș), devenit ulterior (prin fuziune cu succesorul fostului USB) USR, Uniunea Salvați România - actual partid parlamentar. "Al domnului" Drulă, cel puțin în prezent.

Carevasăzică, a) nu doar că cei care au ajuns azi să fie cercetați pentru DITAMAI abuzul în serviciu sunt afiliați unor partide politice care au cerut menținerea acestuia pe lista faptelor penale, dar b) cel puțin doi dintre ei (mai exact F. V. Cîțu și V. Voiculescu - legat de ce afirma și susținea, sau nu, doamna Mihăilă nu prea am amintiri)) au făcut-o, cât s-a putut de vocal, uneori chiar la limita grotescului/cabotinismului ei înșiși cerând nu doar menținerea în zona penală a abuzului în serviciu (fără nicio limită legată de valoarea prejudiciului cauzat - formă în care această faptă a rămas în codul penal până azi) ci și c) pedepsirea cât mai severă a acestui tip de infracțiune. Iar celor două nume de mai sus, pe care le putem lega direct de demersurile pomenite, li se poate adăuga cu deplin temei și cel al domnului Drulă.

După cum poate vă mai amintiți, aceasta se întâmpla prin intermediul, între altele, unui întreg repertoriu deja consacrat de slogane: "Corupția ucide!", "Corupții la pușcărie!", "DNA să vină să vă ia!", alături de mai intelectualele "Să vină Codruța/Să vă taie p... uța" (sic!) sau "M... uie PSD//Dragnea (Ponta)!". Iar, ulterior, prin coregrafiile colective, "dezbaterile" cu pancarte sau "sleep-in"-urile (peste noapte) în cadrul/sediul legislativului, cele care (măcar în parte) au consacrat ceea ce este azi USR-ul ca partid parlamentar și ca precursor (care, ce e drept, nu a făcut pasul spre violența/amenințările fizice) întru "stilul de parlamentarism" al AUR și al doamnei Diana Șoșoacă.

Ei bine, iată că n-a trecut nici măcar cincinalul de când se manifesta (zeci de mii de cetățeni), pe caniculă dar mai ales în frig, cu haina deschisă la piept, drapelul național pe umeri și lanterna de la telefon aprinsă, pentru aceste deziderate (iar niște partide se legitimau/luau naștere din mișcările care le promovau lupta fermă/fără prea multe limite cu corupția), și de când odiosul Dragnea a fost scos pe linie moartă din politică urmând unui caz de instigare (?) la abuz în serviciu (atât s-a putut "scoate", din toate afacerile de corupție care i se atribuiau pe atunci acestuia) cu un prejudiciu estimat de câteva zeci de mii (de lei sau de euro - nici nu mai rețin) că:

1) În Europa, Parchetul european, condus de tocmai pomenita Codruța (Laura Codruța Kövesi), a început, de niște luni bune, cercetări la adresa doamnei Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un posibil caz de corupție, legat de cumpărarea de vaccinuri și presupuse legături nepotrivite ale acesteia cu compania Pfizer. O speță cumva soră mai mare cu cea care tocmai se naște pe plaiuri mioritice, și despre care discutăm aici.

2) La noi, imaculații care s-au lansat/afirmat in politică pe bază de monodiscurs anti-corupție au fost acuzați de forma cea mai lamentabilă a acesteia. Aceea când dai (posibil) cu oiștea-n gard (în cazul lor o "oiște" al naibii de scumpă) și faci praf banii publici din prostie sadea/incompetență pură, fără a fi măcar (aparent) cointeresat material sau constrâns să comiți pocinogul (prin corupție/mită, trafic de interese, șantaj, amenințare etc)

Reacții?

3. COMPARAȚIA: PERCEPȚII PRIVIND ABUZUL ÎN SERVICIU, ÎN TRECUTUL APROPIAT ȘI ÎN PREZENT

(Imaculații de ieri, marii corupți de azi?)

- Domnul V. Voiculescu susține că "n-a avut nicio treabă cu procurarea dozelor de vaccin (sic! din nou - ca ministru al Sănătății, carevasăzică), aceasta fiind decisă exclusiv de către premierul Cîțu". Ba chiar respectivul fost ministru afirmă că el s-ar fi opus procurării a ceea ce azi consideră ca fiind un număr exagerat (de mare) de doze de vaccin. Probabil opoziția să fi avut loc în forul (moral) interior al domniei sale, pentru că probatoriul arată că procurarea a fost decisă/impusă de binomul Cîțu/Voiculescu (premier/ministru al sănătății) în ședințele de guvern. Ignorând avertismente prealabile ale ministrului de Finanțe. Cu "argumentul", se pare "Lăsați bă, să fie acolo! Mai bine să prisosească decât să lipsească, că vedeți de ce e-n stare Covidul asta!"(!).

Lucru care mă face să zic, precum avocații pledanți din filmele americane "I rest my case!". Nu înainte totuși de a spune că - scuzați academismul - se pare c-am mai putea trage apa după încă o mare speranță, de data asta sub forma de Izbavitor incoruptibil și ingenuu-delicat, (mai puțin ingenuu și delicat doar atunci când vorbea despre PSD, care întruchipa desigur răul absolut) din politica autohtonă. Cel despre care vorbim își crease un veritabil fan-club, avea cohorte de gruppies (în bule mici, virtuale sau nu - nu mai importă) - totul pe modelul "Ia-te dacă vrei de mama, dar nu te lua de Vlad!" (o știu bine pentru c-am pățit-o chiar eu, inclusiv cu prieteni reali, adică, cum se zice azi, "din offline"). Și a cărui demitere (avută loc în preajma Paștilor) a fost comparată de partenera de viață din acel moment a domnului V. Voiculescu (ptiu, era să zic a inculpatului! 🙁 - piei Diavole!) cu răstignirea lui Cristos (nu degeaba vorbeam de Izbăvitor; compararea, de către proprii fani, a oricui din Neprihănita/Neprihănitul USR cu Cristos - mai ales în acea perioadă - îmi pare, privind retrospectiv, ca aproape ținând de zona reflexelor, firescului și uzualului).

Mai important însă consider faptul că, pentru a răspunde criticilor de tipul "n-a furat, dar nici n-a făcut" (viceversa față de reproșul uzual pe care-l generau politicienii pesediști în funcții) care au dus în fond, se pare, la demiterea sa, același domn Voiculescu a încercat să se erijeze într-un soi de avertizor de integritate din interiorul guvernului, care ar fi vrut să facă publice nu știu ce nereguli bine acoperite legate de raportarea numărului real de vaccinări, sau a cazurilor de infectare cu Covid. Acțiune/acțiuni care ar fi constituit, de fapt, motivul real al remanierii sale.

Hm - ar zice cârcotașul din mine - "pare extrem de puțin plauzibil acest scenariu, iubite coane Vlade (Voiculescu). Dacă chiar voia domnia ta să facă o faptă bună și să, dea pă goarnă" (în legislativ, față de opinia publică ori chiar în justiție), miș-maș-uri făcute în cabinetul în care ai fost ministru, aveai colea, fix în fața ochilor, ditamai țeapa de aproape 1 MILIARD de euro, nu mizilicuri legate de raportările oficiale despre care știam cu toții cam cum se procedează. Teapă în privința căreia aveai date și informații la prima mână. Sau mizeriile la care ai pus și alde matale umărul sunt exceptate de rigorile legii și de judecățile "Coanei Morale?"

- Domnul Cătălin Druță... pardon, Drulă (deși ai zice că nu pare, ca să nu omit și o glumiță de autobază), momentan "șef peste Uniunea Salvați România" (ca să-l citez pe fostul personaj politic Băsescu/Petrov) declara că presupusa afacere de corupție despre care vorbim constituie un evident atac politic la adresa USR (!) și a partidelor care tocmai se străduie să agrege noul așa-zis Pol al Dreptei (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) - și care, conform datelor dintr-un sondaj de opinie comandat de USR ar obține al doilea număr de voturi (după PSD, și înaintea PNL) la următoarele alegeri europarlamentare.

Putem cred, prin urmare, trage apa și după un partid ale cărui personaje centrale s-au agățat cu disperare, înainte de apariție, în perioada chinurilor facerii și, pe urmă, cât s-au aflat în Parlament sau la guvernare, de mesajul unic anti-corupție (și de frânturile de mesaj care ar mai fi putut cumva desprinse/deduse/derivate din acesta - privind respectarea statului de drept, a separației puterilor, a independenței justiției și magistraților, a literei și spiritului legii etc), prin zeci de enunțuri, sloganuri, angajamente, fraternizări cu demonstranții, gesturi dramatice (teatrale, comice, ridicole) în Parlament etc etc - pe care astăzi le putem cred considera strict conjuncturale, retorice și ipocrite, dacă nu chiar cinice. Sau mai exact având taman valoarea - revelată și de declarația domnului Drulă - a "materiei" după care tragem de obicei apa la toaletă. Îmi cer scuze pentru acest gen de incursiune/analogie, repetată aici, stimați și dragi cititori. Dar îmi permit să cred că aceasta nu reprezintă decât reflectarea în oglindă - brutală, frusta, dezagreabilă - a mizeriei despre care vorbim. Căreia - dacă are o anumită culoare și emite un anumit damf (acesta, din păcate, învăluind în prezent și conducerea USR) e poate mai bine să-i spunem pe nume, fără a recurge la eufemisme, și să folosim o vidanjă pentru a o evacua.

Voi reveni câteva momente la esența declarației domnului Drulă, președinte URS. Laitmotivul "deep-state"/"statul paralel" prin intermediul căruia "sistemul" elimină competitorii politici incomozi a constituit, pentru mai bine de doi ani, miezul (realitate sau simplă marotă? câte ceva din ambele? - nu vom discuta asta aici) mesajului adversarilor mișcării #Rezist. Narativ căruia USR (Mr. Drulă included) i s-a opus, în perioada în care mișcarea era activă dar și ulterior, din toate puterile. Invocarea ACESTEI TEME, pe post de "argument", de către Șeful USR, cu un tupeu nemăsurat (fără să se crape perdeaua cea mare din sediul central al partidului, fară ca acesta să fie zguduit de vreun cutremur neprevăzut și fără ca măcar un vreun mușchi de pe fața druliană să tresară) este într-adevăr un gest de neam-prostism sadea care ne dovedește că USR a atins "maturitatea" prin integrarea în peisajul corupției transpartinice din politica autohtonă. Gata, partidul s-a copt, a ajuns la majorat, este stabil, "integrat", bun de fapte mari pentru binele și viitorul țării. Moțul USR a fost tăiat, să trăiască nașii. Și cei care fac, pe bani frumoși, sondaje de opinie la comandă. 🙂

Detaliu semnificativ: procurorul care instrumentează dosarul vaccinurilor (Cîțu, Voiculescu, Mihailă) este fix același care a reușit să obțină condamnarea în cazul Dragnea. Deci un om/profesionist care, cel puțin din unghiul din care ar fi obligați să privească speța domnul Drulă, ansamblul USR sau doamnele și domnii din PNL, ar trebui să fie mai presus de orice reproș și fără de prihană. Firesc ar fi de fapt ca respectivii, dacă ar poseda nu bun-simț (să nu fim excesivi în pretenții), ci o coloană vertebrală funcțională, să deschidă o șampanie la aflarea faptului că presupusele infracțiuni comise de prietenii politici ai domniilor lor vor fi cercetate de un profesionist de o asemenea probitate, integritate și pricepere. Dar iată, temutul Statul Paralel, așa inexistent cum am fost asigurați că este, bagă în sperieți bravul USR și spală pe jos cu integritatea și cu reperele morale înalte ale conducerii și membrilor acestuia... Pentru că, vom vedea, stând strâmb și încercând să judecăm drept, conducerii PNL i se pot, în mod obiectiv, reproșa mult mai puține lucruri legate de atitudinea publică față de acest scandal.

4. ELEMENTE RELEVANTE DE FUNDAL

"Afacerile vaccinurilor" - și mă refer aici în mod generic la ambele "ramificații" evocate mai sus - au avut loc în perioada pandemiei de Covid. Ni s-a spus că restricțiile din pandemie au fost necesare și utile. Or fi fost, o (mare) parte dintre ele, și majoritatea dintre noi le-am respectat. Însă unele, cel puțin, n-au fost nici legale și nici legitime. Am putea enumera Starea de urgență adoptată prin OUG, sau amenzile (inițiale) astronomice. Iar altele au fost (cel puțin în parte) anti-democratice și arbitrare - precum "Starea de alertă" în sine (ca lipsă a definirii sale legal-juridice) și o parte din atributele asociate acesteia. Iar toate aceste aspecte ținând de lipsa de legalitate/legitimitate și a caracterului democratic (manifestări excesive sau aberante ale Puterii, în cel mai pur sens care poate fi revendicat de la M. Foucault) au generat sau cel puțin înlesnit abuzuri majore. Abuzuri precum "afacerea Pfizer/afacerea vaccinurilor (von der Leyen)" de la nivelul Comisiei Europene/UE, sau "afacerea vaccinurilor Cîțu - Voiculescu - Mihailă" de la noi.

Abuzuri majore (și regretabile) și afaceri veroase care, foarte posibil, dacă acțiunea pârghiilor democratice n-ar fi fost limitată iar drepturile n-ar fi fost restricționate excesiv, n-ar fi avut loc. Ar fi bine să putem trage niște concluzii în această privință, și să le pricepem/internalizăm/"băgăm la cap" cum trebuie măcar acum, post-factum. Se aude, stimați (foști) martori & mucenici ai vaccinării, izolării și impunerii restricțiilor? Vă întreabă cu sinceritate cineva care n-a fost acuzat niciodată (nici măcar pe/în rețelele sociale online, unde aproape totul devine/pare posibil, și unde acesta - desigur, e vorba de cel mai sus-semnat - a fost acuzat de-a lungul timpului de aproape orice altceva) cum că ar fi (sau măcar ar părea) anti-vaxxer.

5.1. CONCLUZII?

(Sau măsura dublă, blestem al politicii românești)

Spre final și cumva concluziv, nu pot să nu redau aici interogațiile unor apropiați (și nu reproduc gluma uzuală "Întreb pentru un prieten" scriind asta):

- dacă pentru incitare la abuz în serviciu/angajări ilegale L. Dragnea a primit o pedeapsă privativă de libertate cu executare, pentru un abuz în serviciu care a cauzat un prejudiciu de 1 miliard Cîțu, Voiculescu & Mihailă ar trebui închiși sau nu?

- dacă primarul din Baia-Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru un prejudiciu de 65.000 lei și 5000 euro, cam care s-ar cuveni să fie pedeapsa, în cazul Cîțu, Voiculescu & Mihailă (repet, prejudiciu estimativ de 1 miliard de euro)?

Desigur este avută în vedere situația în care cei trei ar fi găsiți vinovați de către justiție, în cazul ambelor întrebări.

Post-Scriptum: Pomenit (repetat) dar nu acuzat (cel puțin nu deocamdată) în dosar este și domnul Alin "the Body" Baciu. Îl mai țineți minte, dragi prieteni? Mă refer la acel domn despre care gurile rele spuneau că ocupa o funcție de conducere (funcție pe care, apropos, numitul continuă să o ocupe) în sistemul public de sănătate cam debeaba - domnia sa fiind de fapt un fotomodel profesionist (și aparent de succes) care a urmat, pe post de hobby, o facultate de medicină. Evident că nu mă pot alătura acestor opinii, care păcătuiesc prin obiectificarea respectivului domn (sau prin opusul acesteia, n-am reușit să mă decid).

Ceea ce vă pot spune e că, înainte de a ocupa actualul șir de funcții la vârful sistemului național/public de sănătate, domnul în discuție a apărut ca propunere pe o listă (mai exact lista fostului guvern Cioloș) de unde a fost apoi rapid șters. Mai exact, a fost propus ca titular al portofoliului Sănătății publice, și apoi retras iute. Fără comentarii, deși (aparent) datorită faptului că pudicul domn Cioloș aflase (de la opinia publică, și din dezbaterea tocmai iscată), că tânărul domn profesase (și) ca fotomodel. Desigur, nici pentru "dezvăluiri", nici legat de indignarea care a cuprins opinia publică și nici în retragerea propunerii pentru lista membrilor guvernului n-a contat măcar cât un fleac (pentru nimeni) faptul că (pe atunci viitorul) premier Cioloș, hulit de unii și adulat de alții, avea tupeul să propună ca ministru al sănătății un medic (încă) rezident. Cu tot respectul și dragostea pentru rezidenți. Asta e cam ca și cum ai propune, pentru portofoliul Educației, un masterand care s-a apucat de masterat imediat după facultate (hait, mă tem e posibil ca tocmai să le fi dat unora de la butoane idei!😊 )

5.2. (pentru cei care au răbdare să mai citească) ÎNCHEIERE ÎN REGISTRU GROTESC/SUPRAREALIST, MADE IN USR (sau eterna actualitate a lui Caragiale în politica autohtonă). BONUS: ULTIMELE EVOLUȚII LA ZI

a) Halucinantele declarații druliene:

Parcurgerea integrală a luării de poziție inițiale a domnului Cătălin Drulă privind dosarul Câțu, Voiculescu & Mihailă (da, mi-am pierdut timpul și cu așa ceva - trebuia, ca nu cumva să vă dezinformez) lasă un gust amar. Nu doar în privința caracterului și reperelor morale (a absenței lor?) ale numitului lider politic, ci și legat de inteligența aplicată a domniei sale (a lipsa ei?). Astfel, după o parte în care se croșetează text pornind de la temele "suntem lucrați politic, ca vin alegerile, se sție"(!) (alegeri? alegerile pentru procurorul care l-a condamnat pe Dragnea, sau cum?), "ni s-au transmis semnale"(?) = sumarizând, statul paralel "ne face", domnia sa nu-și refuză o abordare retrospectiv-reflexivă și comparată.

De tipul "După război mulți viteji se arată, să vă văd pe voi cei de acum ce-ați fi făcut atunci". Noi, care noi, domnule Drulă - noi cetățenii, cei care v-au ales? Aveți cumva impresia, dumneavoastră personal sau cei de acolo, de pe la Școala de cadre a USR, ca politicienii sunt aleși doar pentru perioade de prosperitate grasă și locuri cu verdeață (unde nu există nici întristare, nici suspinare)? Așa credeați domnia dumneavoastră, acolo la URS, când v-ați decis să candidați pentru "foncșii" de putere, că merge treaba? Și in vreme de criză/război Ce, și cum e atunci? Se suspendă legile și prințipurile, nu mai există bine și rău ori se inversează între ele? Abuzurile devin justificate iar politicienii la putere ajung să fie absolviți de răspunderi? S-a modificat cumva, "în perioada de criză", populația Românicii de la nici 20 la 30 de milioane, de-a comandat "stăpânirea" PNL-USR 90 de milioane de vaccinuri, să ajungă din start la o rată de vaccinare de 101%, cu doza "booster" inclusă? V-a forțat cineva, pe domniile voastre, USR-ul, să intrați la guvernare, după ce totuși n-ați câștigat alegerile, și nu știm noi asta, sau cum? Stimate domn (am înțeles) fost antreprenor, teme de genul asta, dacă ai inspirația (ori suferi de lipsa ei) să le abordezi nu se lasă așa, în aer, trebuie elaborate până la capăt. Sau cel puțin la asta v-ar obliga o minimă responsabilitate ori coerență, dacă acestea v-ar caracteriza. Că doar vă cheamă Drulă, nu Druță, cum va zic unii răutăcioși... 😉

Apoi, legat de partea cu analiza comparată, respectivul domn vine cu rezultat al încordării mușchilor de pe creier realmente dezamăgitor față de efortul depus. Zice/întreabă domnia sa, întâmplător tot neinspirat, "pai la nivel de UE nu s-au comandat 4,6 miliarde de doze la o populație de 450 de milioane", pentru că "nu se știa în acel moment ce se va întâmpla cu producția?" (wow! zău, d-aia s-au comandat atâtea?!?). O fi, stimate domn, dar vedeți dumneavoastră, tocmai din acel motiv, între timp a început o investigație (judiciară) a Parchetului european care o vizează taman pe doamna Ursula (von der Leyen), adică pe înțelesul dumneavoastră "șefa de la UE". "Ce ați vrea - mai întreabă în luarea domniei sale de poziție același domn - să investigheze DNA și UE?" Asta ar fi cam greu, domn' Drulă, UE fiind o organizație internațională guvernamentală, o cvasi-confederație, o uniune de state - ce vreți dumneavoastră, dar ceva care totuși #Românica. Adică = Românica noastră + încă 26 de Românici (deocamdată). Ca DNA-ul nostru să investigheze nu UE, ci pe doamna von der Leyen ar fi cam la fel de complicat (simplific, pentru a facilita priceperea druliană) cum ar fi existența și funcționarea CFR (cu accent pe R) în Franța sau Belgia. Dar da, doamna von der Leyen (deci cum ziceam "șefa la UE") e cercetată exact pentru chestiunea legată de achiziționarea de doze de vaccin în exces de "DNA-ul lor (sau european)".

Însă chiar dacă n-ar fi așa, acesta este mesajul dumneavoastră, ca principal partid anticorupție din România (desigur, alături de AUR și de doamnă Șoșoacă - cea din urmă, deocamdată, mai mult pe persoană fizică - ca să nu nedreptățim pe nimeni) după ce luarăți la cunoștință faptul că e posibil ca doi membri de top ai partidului să fie corupți și implicați într-o "șmenozeală" scandaloasă care a generat un prejudiciu de 1 miliard de euro?!? "Lasă că sunt și alții care-s corupți", "Sunt mulți care fură", "Ce, dintre toți hoții vă luați fix de ai noștri" sau, în siajul lui Nenea Iancu "Ce, noi la URS să n-avem faliții (bandiții, că rimează, sau proștii) noștri?"

Nici măcar un minim-decent "Nu mă pronunț. Nu vreau/nu pot să mă amestec într-o investigație în desfășurare. Las justiția să-și spună cuvântul" (ca să nu le crape complet obrazul celor care s-au fentat și v-au votat) sau un mai motivațional "Am deplină încredere în justiția din România" - cum a avut, totuși (gest absolut lăudabil în sine) tăria să spună (e drept, fără "deplină" și "din România" 😊 ) Florin Cîțu?

Lamentabil, absolut lamentabil, sau mai pe românește jalnic rău. băi asta... pardon (m-a luat valul retoric), distinse domn Drulă. Eu v-aș sugera (și uite, o fac pro-bono) să luați serios în calcul o fuziune cu PMP-ul domnului Tomac, una prin absorbție. Prin absorbția USR de către acest partid, zic. Domnul Tomac pare să aibă un stomac (desigur, politic) care a moștenit o capacitate de digestie & asimilare pe măsura celei de absorbție & distilare a ficatului răposatului (firește, tot politic) domn Băsescu-Petrov. În plus ei au un electorat cu adevărat creștin (-democrat), care iartă și uită tot. Nu mai zic că, deși mic, acesta pare mult mai captiv și mai vioi decât cel al domniilor dumneavoastră.

Pe lângă asta, în caz de victorie a Dreptei dumneavoastră (cu majuscule) asupra dreptei PNL (cum va prezic cei cărora le dați bani pentru sondaje de opinie) vă aranjați mai ușor la nivel de UE - dacă nu reușiți o manevră cu popularii europeni, sigur vă lipiți de un (nou) bloc suveranist. Alături de asociații unor V. Orbán, R. Fico, M. Le Pen (eventual G. Meloni, liderii AfD din Germania sau G. Wilders). Mai întâi, pentru că în acea direcție vă conduc populismul și demagogia tot mai deșănțate la care recurgeți. Apoi, dacă scoateți la înaintare afilierea din tinereți a domnului Cioloș la Vatra Rmânească/PUNR (asta dacă veți capta și grupul politic al domniei sale în doritul Pol al Dreptei) - pac, vi se va deschide poarta, de către cei din urmă, ca la semn.

A, și între noi, a se slăbi până spre dispariție cu vrăjeală ieftină gen "justiția (sau concret vorbind procurorul de l-a condamnat pe Dragnea) acționează la comanda PSD", "PNL ne invidiază și d-aia pățim nasoale cu legea" (pentru narative de genul există manelele, și mă tem că acestea au mai mult succes decât ar putea ajunge USR-ul să aibă vreodată) "veniți alături de noi să salvăm țara de corupție" (iar? a treia oară? pai n-o salvarăți deja, boss?) Lăsați prostiile astea, "fraierii" (cum probabil numiți, în forul interior, propriul electorat - inclusiv pe cel fidel/captiv) e puțin probabil să mai "pună botul" din nou la așa ceva! Nu ține, nu mai ține, nu când aveți în propria curte corupți (potențiali) în valoare de 1 miliard de euro (valori nene, nu glumă!), despre care ne asigurați că știți domnia dumneavoastră (dupe vorbă, dupe port, probabil - și înainte ca justiția să se pronunțe), că sunt "cinstiți" și "patrioți". Sfatul meu: încercați mai bine cu niște rugăciuni, pe filiera Armand - Lasconi (mama, evident) - E. Ungureanu, sau măcar cu niște pasiențe/mantre (eventual a se contacta doamna Cioloș) pentru atingerea pragului electoral de către partid - poate ajută. Rețineți ce vă zic,stimate domn președinte de partid, că pentru binele dumneavoastră o fac - și așa "june" cum sunt, am fost deja în postura să le fiu unora baci. 🙂

b) Ultimele evoluții. Contintarea delirului la nivel declarativ al lui Cătălin Drulă - stridențe după alte stridențe. USR și ceilalți

Trebuie să recunosc, într-un registru și folosind un limbaj ceva mai sobru, că am scris o parte din rândurile de mai sus, la fel cum le scriu și pe cele din continuare, cam à contre-cœur. Aceasta pentru că știu și recunosc importanța pluralismului și a existenței unei opoziții (una care să conteze, și nu formală) pentru orice democrație. Însă, pentru a fi benefică pentru funcționarea democratică a unui sistem politic, opoziția nu este suficient să existe, și nici eventual să fie puternică. Aceasta trebuie să fie și responsabilă. Și vă voi da, în acest sens, un exemplu foarte la îndemână și consacrat din istoria politică. Republica de la Weimar, forma de organizare statală a societății germane după Primul Război Mondial și înainte de apariția Celui de-al Treilea Reich a lui Hitler, a fost o încercare instituțională (unii au numit-o chiar de inginerie instituțional-constituțională) de construire a unui sistem politic care să fie cât mai apropiat de o democrație perfectă.

Acest fapt a dus la asigurarea unei reprezentări politice cât mai largi, neexistând practic un prag electoral care să fie impus partidelor pentru intrarea lor în parlament. Fapt care a generat și niște costuri - dificultatea creării de coaliții de guvernare și instabilitatea guvernelor. Alți critici au vorbit și de mecanisme insuficiente de control ale politicienilor aleși asupra armatei sau birocrației. Însă, dincolo de aceste "defecte de design" intrinseci construcției sistemului în sine, de-a lungul existenței sale (1919-1933) această Republică s-a confruntat cu faptul că cele mai puternice partide de opoziție care s-au afirmat, simultan sau pe rând, au fost cele de extremă stângă și dreaptă. Acestea s-au angajat într-o competiție a supralicitării populiste, iresponsabile între ele, făcând ca partidele cu un angajament democratic real și care căutau soluții realiste și rezonabile la problemele existente să ajungă irelevante. Putem astfel spune că, cel mai probabil, cauza principală a prăbușirii acelui sistem politic nu a ținut (doar) de slăbiciunile sale constitutive, ci de dobândirea puterii de către o opoziție lipsită de responsabilitate, antidemocratică, violent și fundamental antiumanistă, sub forma "ciumei brune" NSDAP, Partidul Național-Socialist (nazist) German. Care, la scurtă vreme după aceea (1933), a abolit Republica (de la Weimar), instaurând propriul regim politic totalitar de extremă dreaptă.

De aceea un observator politic conștient trebuie să urmărească (sau să supravegheze) cu atenție întreg spectrul politic. Revenind la speța discutată, este adevărat că USR, ca partid, se află aparent în postura cea mai ingrată. Iar în cauză este mai ales politicianul Vlad Voiculescu, pentru că doamna Ioana Mihailă s-a retras între timp din USR și, mai recent, s-a alăturat partidului REPER (neparlamentar), format în jurul fostului premier tehnocrat și președinte al PLUS, Dacian Cioloș. Însă nu putem spune că miza nu este una cât se poate de serioasă și pentru PNL - membru al coaliției de guvernare, și din interiorul căruia provine actualul președinte al României - chiar dacă Florin Cîțu evoluează în prezent, în cadrul partidului, într-un con de umbra, iar unele voci spun că ar avea/ar fi avut de gând să părăsească această formațiune politică. La nivel de imagine, cel puțin, implicațiile sunt majore pentru liberali - iar percepția publică asupra unui partid este extrem de importantă, în prag de an electoral (în care, în plus, vor avea loc trei rânduri de alegeri).

Astfel, F. Cîțu este nu doar singurul dintre cei trei oficiali cercetați care mai are statutul de parlamentar (membru al Senatului), ci și fost președinte al PNL, fost președinte al Senatului (oficial, al doilea om în stat), fost prim-ministru ar României (cel de-al 69-lea, în istoria țării) din partea acestui partid și ex-ministru de finanțe în două cabinete liberale. Un vector de imagine la vremea sa (așa cum a fost el) și cineva care, deja, este parte din istoria recentă a PNL. Cu toate acestea, atât în momentul inițial al "detonării bombei valorând 1 miliard de euro" (în urmă cu aproximativ două săptămâni) cât și în cele care au urmat (la începutul săptămânii trecute, înainte de 30 noiembrie/1 Decembrie), comportamentului și poziționărilor publice ale acestuia îi pot fi reproșate remarcabil de puține. Și, cel puțin de data acesta, inclusiv Partidul Național Liberal (care deține, între altele, portofoliul Justiției) pare că reușește să se poziționeze într-un mod similar. La fel și doamna I. Mihăilă. Toate acestea, desigur, făcând abstracție de speța în sine.

În primele zile din săptămâna trecută, linia unei atitudini generale de reținere și prudență a continuat din partea doamnei Mihăilă (care și-a prezentat demisia din funcția de membru al Biroului Național REPER - structură colectivă de conducere), a lui Florin Cîțu (care le-a cerut colegilor din senatori să accepte ridicarea imunității prin votul necesar pentru ca cercetarea penală împotriva unui parlamentar să poată fi demarată în fapt - iar votul a avut deja loc, în sensul sugerat, miercuri 29 noiembrie, în Camera Superioară a legislativului), dar și a PNL, a instituțiilor conduse (politic) de către acesta (Ministerul justiției, Senat) ori a președintelui Klaus Iohannis (care și-a dat de asemenea acordul necesar pentru investigarea penală de facto a doi dintre membrii fostului/așa-numitului "guvern al meu", PNL-USR - Mihăilă și Voiculescu). Notă și mai discordantă a continuat să facă doar pomenitul domn Cătălin Drulă, președinte al Uniunii Salvați România, printr-o serie de mesaje într-o notă din ce în ce mai disonantă și dezarticulată. Care, în doar câteva zile, au reușit să probeze nu numai faptul că domnia-sa nu nutrește niciun fel de considerație față de modul de abordare al unor teme politice asumat ferm de partid în trecut (pentru care USR-ul a fost ales), sau pentru cei care (din acest motiv) au votat cu numitul partid, ci că este complet dezinteresat fie și în a mima, măcar, felul în care ar trebui să se manifeste acest respect.

Astfel, într-o ieșire în presă, domnia sa a evaluat episodul în discuție (solicitarea ca trei foști demnitari să fie cercetați penal pentru un presupus abuz în serviciu, care a cauzat un prejudiciu estimat, posibil, de 1 miliard de euro - justiția fiind cea care urmează să se pronunțe) ca fiind "cel mai mare malpraxis judiciar (sic!) pe care l-a văzut de când a intrat în politică" și că "nu există nimic penal acolo". A se remarca, în paranteză, și nefericita alegere a sintagmei subliniate, de către un domn (IT-ist și antreprenor) care n-are niciun fel e tangență cu (sau studii în) domeniile juridic ori medical.

Se continua astfel o fază anterioară pe care n-am putea-o numi decât una de delir retoric, dintr-un discurs al acestuia de la partid (USR), în care C. Drulă vorbea de cel mai grav atac la adresa democrației din ultimii 25 de ani - "democrația e în pericol, statul de drept e călcat în picioare" iar ceea ce se întâmplă este "un atac politic la adresa opoziției". Imediat după ieșirea relatată Alina Gorghiu, ministru al Justiției, a taxat prompt acest început de avalanșă verbală numind declarațiile în cauză, literal, "nocive", "toxice", și sugerând că ele sunt lansate în mod nejustificat și iresponsabil. Totuși, domnul Drulă și-a continuat neabătut filipica ipocrită și demagogică în cadrul unei emisiuni de la B 1 TV de lunea trecută, unde, pe post de co-moderatoare, au fost invitate două ziariste care, dincolo de orice posibile calități și merite, au luat o pauză (lungă și completă) de la ceea ce înseamnă jurnalismul (clasic) profesionist și neangajat, alăturându-se/integrându-se (cu arme și bagaje) la/în mișcarea #Rezist, în perioada în care aceasta a fost activă: doamnele Ioana Ene-Dogioiu și Ramona Ursu.

Invitat în acest habitat mai degrabă prietenos (mai lipsea doar un Mădălin Bot, ar putea zice cineva mai caustic decât mine) discursul șefului USR a ajuns la noi culmi ale absurdului, relativ greu de anticipat. Povestea statului paralel care face și drege părea preluată integral din intervențiile unor Codrin Ștefănescu sau Lia-Olguța Vasilescu de acum 4-5-6 ani, doar că dușmanul de moarte și ținta principală a acestuia a devenit între timp USR (în locul PSD). Altfel, un discurs în mare identic (inclusiv din perspectiva calității argumentării) cu cele uzuale ale domnului George Simion, doar că în locul adepților vaccinării rolul "băieților răi" a fost preluat de adversarii acesteia. Iar punctajul maxim, la capitolul "impresie artistică", a fost bifat când domnul Drulă a afirmat, cu mâhnire și revoltă înăbușită, că procurorul de caz (un oarecare domn George Matei, cel care a luptat cu integritate și curaj împotriva corupției în cazul Dragnea, pentru ca azi să-l persecute politic pe bunul, onestul și patriotul domn Voiculescu) este "cunoscut ca antivaccinist", și că "nu crede în știință". Sincer, așa ceva n-are cum să nu te impresioneze. Până la punctul în care să ajungi să susții o inițiativă prin care să se stipuleze, prin lege, că în România nici un membru sau lider al USR nu poate și nu va putea fi vreodată anchetat pentru vreo ilegalitate, amin! Poate, așa, s-ar mai liniști și chiar și-ar mai veni în simțiri domnul Drulă cel de azi, plus alți posibili Druli care ar putea apărea în viitor (& prietenii apropiați ai acestora).

Pentru că tot am adus vorba de prieteni și de prietenie, acesta este registrul în care aș dori să închei acest material. Poate cel mai important lucru (în sensul de grav și regretabil) în povestea despre care discutăm nu este faptul că un președinte de partid parlamentar (și fost guvernamental) s-a lansat în niște afirmații complet iresponsabile, prin care calcă în picioare mesajele transmise și angajamentele asumate, în mod solemn și repetat, de către propriul partid. Nici măcar faptul că acesta își permite să desconsidere, fățiș și într-un mod absolut subiectiv și respingător, nu doar cetățeanul mediu afectat de adevăratul "malpraxis" care se care că s-a comis în speță, privarea abuzivă tuturor și a fiecăruia dintre noi de 1 miliard de euro din banii publici, ci și proprii alegători - totul fiind generat de teama că s-ar putea ca un apropiat al lui să ajungă să fie condamnat de instanță pentru corupție, și eventual să facă închisoare. Mult mai îngrijorătoare mi se pare un anumit fel de lipsa de reacție.

Un șef de partid, într-o democrație, este o figură temporară, asta dacă nu răzbate în istoria politică a țării respective. În plus, și din păcate, noi românii am mai avut parte (și mă refer aici exclusiv la perioada de după Revoluția din 1989) nu doar de președinți de partide, ci și de premieri și șefi de stat care nu și-au ascuns deloc cinismul și tupeul. Iar acestea, din păcate, nu au fost manifestate doar prin declarații. Și chiar dacă respectivii n-au rămas poate la fel de aparent-calmi (un calm al inconștientului?) ca domnul Drulă, cu siguranță vă aduceți aminte de hăhăitul devenit celebru al unui fost personaj politic - hăhăit care a jalonat multe momente (nu puține tensionate și de tristă amintire) din trecutul nostru recent.

Pe de altă parte, reacțiile la nivel instituțional (care au apărut și condamnă, în majoritate, declarațiile aberante ale lui Cătălin Drulă) nu mă încântă în mod deosebit și cred să ajute foarte mult. Partidele, și asta nu doar la noi, au obiceiul să-și aștepte oponenții/adversarii după colț, pentru a le capitaliza greșelile. Iar instituțiile publice (politice, juridice - Ministerul justiției prin vocea titularei, DNA, CSM) cam au "în fișa postului" să semnaleze, să se delimiteze și să demonteze (măcar formal) astfel de derive. Toate acestea reprezintă un semn de funcționalitate la nivel formal a societății în care trăim (chiar și aceea aparentă) și cam atât.

Ca să revin la tema prieteniei, ceea ce ar fi ajutat cu adevărat - și ne-ar fi arătat că țara se află pe o cale a funcționalității reale (nu doar formale) a sistemului instituțional democratic - ar fi fost o reacție promptă și fermă a prietenilor politici, din interiorul conducerii USR, ai domnului Drulă. Lideri de la nivel național, șefi de filiale locale, parlamentari, membri din partid cunoscuți publicului. Desigur, ea ar fi trebuit să se manifeste mai întâi în interiorul partidului (al forurilor de conducere), dar apoi, având în vedere declarațiile președintelui Uniunii Salvați România, ar fi trebuit să urmeze, de îndată și fără greș, ieșirilor publice acestuia. Și, dacă nu să le condamne explicit, măcar să se delimiteze ferm de ele. Astfel:

a) Dăunându-i (contrazicându-l, "punându-l la punct") pe termen scurt, prietenii politici ai domnului Drulă i-ar fi făcut acestuia un mare serviciu pe termen mediu și lung,

b) Apoi, cumva, prin astfel de voci distincte, s-ar fi putut salva câte ceva din respectul față de valorile cu care reprezentanții USR s-au lăudat, afirmând că-i caracterizează, pentru proiectele politice pe care partidul s-a angajat ferm să le promoveze și față de alegătorii acestuia și motivele pentru care ei au votat USR

c) Nu în ultimul rând, existența unor asemenea voci și poziționări ar fi putut constitui un argument, deși cam firav, că Uniunea Salvați România este ceea ce a pretins dintotdeauna, adică un partid altfel. Altfel în sensul bun.

Cum, până în prezent, astfel de gesturi au lipsit cu desăvârșire, putem să le mai acordăm pomeniților prieteni politici (poate și personali) ai domnului Drulă ceva timp ca să încerce să-l salveze pe acesta. 😊 Dar nu foarte mult - o întârziere prea mare a unei reacții ar putea însemna că aceasta nu mai e motivată de sinceritate sau în mod principial, ci de calcule (poate cinice): "Am zis că e neagră - a trecut destul timp de atunci. Acum hai să zicem că e (și) albă, ca să împăcăm pe toată lumea". Faptul că domnul Drulă a plusat - trimițând o scrisoare (oficială) smiorcăită taman președintei Comisiei Europene (aceeași doamna von der Leyen, cercetată și domnia-sa pentru fapte similare legate de posibilă afacere de corupție) în care reclamă "anchetarea în mod nejustificat a unor foști miniștri USR", dincolo de faptul că reprezintă un faux pas la nivel de imagine - nu e de natură să ne încurajeze în așteptări. Iar acela că doi jurnaliști foarte apropiați de USR (în trecut) au lansat "pe piața media" (exact în perioada în care a bubuit scandalul vaccinurilor de 1 miliard) o investigație care-l vizează pe Marcel Ciolacu, soldată cu niște rezultate (din păcate) extrem de aproximative - și acum se lamentează că aceasta nu se bucură de audiența pe care o merită, nu din cauza lipsei de substanță a materialului, ci a unei pretinse cenzuri a presei - ar putea se ne pună serios pe gânduri.

Oricum, dacă reacțiile de care am discutat nu vor apărea nici în continuare sub nicio formă, faptul nu poate să însemne, sumarizând, decât trei lucruri: i) membrii USR sunt de acord cu aberațiile debitate de Cătălin Drulă, ii) pe aceștia i-am nemulțumit ieșirile șefului lor, dar frica de acesta/alte beneficii legate de apartenența la partid sunt (mult) mai importante pentru ei decât inconfortul generat de acestea ori iii) respectivii sunt, pur și simplu, complet dezinteresați de aspectele în discuție. Trei tipuri de atitudini care de care mai dăunătoare pentru Uniunea Salvați România, și detrimentale acesteia.

Ce-i de făcut atunci, prieteni? Cred că răspunsul e destul de simplu. Urmează, la anul, patru rânduri de alegeri. Ne revine nouă, și nimănui altcuiva, să sancționăm atât nesimțirea iresponsabilă a domnului Cătălin Drulă, cât și (eventual) tăcerea complice a restului componenților conducerii USR. Luând în considerare, desigur, cele prezentate mai sus, dar și ANSAMBLUL DE FACTORI din politica românească. Obiectiv și rațional. Vă spune aceasta, sine ira et studio, cineva care a votat cel puțin o data USR - și nu voi spune mai multe.

Pentru aceasta e nevoie de cel puțin două lucruri - să ne prezentăm la urne, și să facem efortul să ne informăm înainte. Cât de cât măcar, într-o epocă în care informația și mijloacele de diseminare a acesteia, abundă. O să-mi replicați că treaba cu informarea nu e chiar așa de simplă. Iar eu o să vă dau dreptate, însă voi schimba subiectul (și nu ca truc de tip retoric), propunându-vă să prioritizăm alt factor, să punem pe primul loc, ca importanță, altceva: Haideți să ne propunem, și să ne angajăm - împreună, ca cetățeni și alegători - că nu vom mai permite nimănui din politică să-și bată joc de noi. Indiferent de cât de imaculați s-ar putea da respectivii.

Sănătate și cele bune tuturor!

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.