Octavian Herța, un român întors în România, din Londra, în urmă cu un an, pentru „a da o șansă visului românesc”, a anunțat pe pagina sa de Facebook că aventura românească s-a încheiat și se întoarce la Londra.

Întors în țară cu banii strânși după cinci ani de muncă în construcții la Londra, Octavian Herța, care a publicat între timp și o carte, s-a stabilit în Râmnicu-Vâlcea.

„România e cea mai bună țară pentru cheltuit bani. Zici că-i sugativă, jur, cum pui piciorul aici, cum încep să-ți zboare firfireii din buzunare. E nenorocire. Cred că țara asta, când era mică, voia să se facă Dubai atunci când va fi mare. Cu oricâți bani ai veni de dincolo, aici constați că ești sărac. Nu că ne-am fi întors noi cu milioane, dar nici n-am venit cu mâinile în fund. Ei bine, am constatat că eram mai bogați în Londra decât în Râmnicu Vâlcea”, scrie Octavian Herța, pe Facebook.

Românul povestește că printre blocurile gri din Râmnicu Vâlcea „colcăie mașini de lux: Lamborghini, Rolls – Royce, Maserati, Bentley – toate mărcile bengoase care v-ar trece prin cap”.

„De fapt, toate mașinile alea sunt conduse de localnici. Bombardieri, spălători de bani pentru clanurile de interlopi, politicieni, oameni de afaceri abonați la banul public, paparude botoxate și siliconate, care și-au scos păsăricile la produs prin toate bordelurile Europei”, mai arată Octavian Herța.

Românul povestește că avea în plan ca, din banii adunați în Londra, să deschidă o afacere în Râmnicu Vâlcea.

„Aveam câteva idei, însă după ce am discutat cu niște oameni care se mai pricep la business, am început să ne înmuiem. Riscam să băgăm toți banii în ceva care o putea lua la vale în orice moment.

Rm. Vâlcea este un oraș mic, controlat de o mână de afaceriști și politicieni. Spațiile comerciale sunt puține și scumpe, puterea de cumpărare e mică. Ca să faci ceva profitabil, ai nevoie de mulți bani dar și de relații solide la nivelul administrației locale. Fără astea două elemente, nu faci nimic. Ceea ce s-a și întâmplat”, mai povestește Herța.

În aceste condiții, românului nu i-a mai rămas decât să se declare învins și să se întoarcă la Londra.

„Asta e, am încercat. Poate că am greșit pe undeva, nu contest asta. Poate că am avut așteptări, în condițiile în care ar fi trebuit să am doar îngrijorări. Poate nu m-am străduit destul, poate nu am avut răbdarea de a mă readapta stilului de viață românesc.

Știu însă un lucru: pentru mine, aventura întoarcerii acasă se va termina curând. Nu-mi pare rău că i-am dat o șansă. Dacă n-aș fi făcut-o, probabil aș fi regretat toată viața. Dar destul e destul. Vă las pe voi, cei care încă mai credeți în „visul românesc”, să continuați povestea. Mie mi-a ajuns. Nu mai pot.

În câteva zile se face un an de când m-am întors în România. Îl voi aniversa cum se cuvine, fără lacrimi ori entuziasm, ci mult mai banal, așa cum merită, de altfel. Cu un bilet de avion către Londra. Doar dus. De data asta, pe bune”, își încheie Octavian Herța povestea tristă a reîntoarcerii acasă.

