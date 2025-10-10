Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul oaspeților fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38).

În grupa României pentru Campionatul Mondial 2026, echipa națională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În schimb, Bosnia a terminat la egalitate, în deplasare, cu naționala din Cipru, scor 2-2.

Bosnia este a doua în clasament, cu 13 puncte din șase meciuri, urmată de România, care are 7 puncte din cinci partide, în timp ce Austria e pe primul loc, cu 15 puncte.

Dacă România va învinge Bosnia în deplasare, iar ambele vor pierde cu Austria, atunci codașa San Marino va decide ocupanta locului 2 în clasament.

În ultima etapă se joacă România - San Marino, iar oaspeții vor avea tot interesul ca tricolorii să se claseze pe locul al doilea. În acest caz, San Marino ar prinde în mod miraculos un loc în play-off-ul din martie, prin intermediul Ligii Națiunilor.

Astfel, San Marino s-ar putea lăsa învinsă de România la diferența de scor de care ar avea nevoie echipa noastră pentru a depăși Bosnia, golaverajul fiind primul criteriu de departajare.

România are asigurată prezența în play-off-ul pentru Mondiale, dar ocuparea locului 2 i-ar putea aduce un adversar mai ușor.

Există chiar și scenariul în care Austria nu va lua mai mult de un punct în ultimele trei etape, caz în care cele trei echipe (România, Austria și Bosnia) pot termina grupa cu 16 puncte. În acest caz, cu ”ajutorul” celor din San Marino, România se poate califica direct la Cupa Mondială.

