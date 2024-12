Cât de mare a fost performanța canotajului românesc la JO 2024: ”A băgat undeva la 32 de milioane de euro şi a plecat acasă cu o singură medalie...”

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Canotaj (FRC), Valentin Gavril, a declarat, pentru AGERPRES, că 2024 a fost un an de excepţie pentru canotajul românesc ţinând cont că a fost în primele trei delegaţii din lume la Jocurile Olimpice de la Paris.

"2024 a fost un an de excepţie pentru canotajul românesc, ţinând cont că am fost în primele trei ţări ale lumii la Jocurile Olimpice. Apoi la tineret am avut o serie întreagă de rezultate deosebite, recorduri mondiale, la fel şi la juniori... iar asta ne bucură. Generaţiile care vin sunt încrezătoare, au demonstrat că au potenţial şi sperăm noi ca la Jocurile Olimpice de la Los Angeles ei să fie printre sportivii români medaliaţi cu aur, argint şi bronz. Sunt generaţii bune, generaţii ambiţioase, care urmează modelul sportivilor seniori din lotul olimpic. Anul a fost unul bun şi din punct de vedere financiar pentru că sportivii noştri au avut rezultate la competiţiile importante, de asemenea sponsorii au fost alături de noi şi le mulţumim", a spus preşedintele.

Gavril s-a arătat mândru de faptul că la Paris canotajul a câştigat mai mult de jumătate din numărul medaliilor României.

"Suntem foarte bucuroşi şi mândri să vedem că am cucerit mai mult de jumătate din medaliile României la Jocurile Olimpice de la Paris. Eu sunt preşedinte interimar şi alături de colegii din Comitetul Executiv am muncit şi muncim în continuare pentru a le pune la dispoziţie toate condiţiile sportivilor noştri, iar ei au confirmat aşteptărilor noastre, ale tuturor. Se demonstrează încă o dată că acolo unde este muncă, disciplină şi seriozitate, acolo sunt şi rezultate foarte frumoase", a precizat el.

Chiar dacă rezultatele au fost remarcabile, Valentin Gavril a explicat că la Paris se puteau câştiga chiar şi mai multe medalii.

"Sigur că dacă e să analizăm, sunt şi probe unde poate aşteptam mai mult. Dar ăsta e concursul, este competiţia supremă şi niciodată nu poţi să fi sigur sută la sută de nimic, pentru toată lumea se pregăteşte patru ani pentru a participa şi a obţine rezultate bune. Aşa că pe undeva este normal să apară şi surprize. Însă nu, nu cred că s-a greşit undeva, pregătirea a fost aşa cum trebuia. Şi oricum, acolo unde s-a pierdut podiumul sau un loc mai bun s-a pierdut la diferenţe extrem de mici, câteva zecimi de secundă. Ăsta este concursul, uneori poate prinzi o zi mai slabă, alteori poate una mai bună. Până la urmă nu concurăm singuri, avem de fiecare dată adversari, şi chiar foarte buni", a afirmat Gavril.

El a subliniat că performanţa a fost cu atât mai mare cu cât România a reuşit să încheie în faţa unor ţări care investesc foarte mulţi bani în canotaj.

"Surprize au fost, e adevărat, dar, după cum am spus, noi suntem bucuroşi de numărul medaliilor cucerite la Paris, mai ales pentru că am încheiat concursul în top 3 pe naţiuni. Iar performanţa este cu atât mai remarcabilă cu cât la Paris au fost ţări care au investit dublu faţă de noi. Din informaţiile noastre, Australia a băgat undeva la 32 de milioane de euro şi a plecat acasă cu o singură medalie. De asemenea, ne uităm pe clasament şi vedem că România este înaintea Statelor Unite ale Americii, unde ştie toată lumea ce sume se investesc. Însă noi, cu ambiţii foarte mari şi cu multă muncă am reuşit să facem aproape imposibilul la Paris şi să ne întoarcem acasă cu două medalii de aur şi trei de argint", a menţionat acesta.

Anul viitor, primul al noului ciclu olimpic, este important prin prisma sportivilor care vor face pasul către loturile naţionale de seniori.

"Anul 2025 va fi unul de tranziţie, un an al testărilor, pentru că este primul al ciclului olimpic. Avem mulţi sportivi în loturile de juniori şi tineret cu rezultate foarte frumoase la Campionatele Mondiale şi Europene şi trebuie văzut care dintre ei vor face pasul către lotul mare, pentru că ei sunt viitorul, ei vor scrie pagini de aur în sportul românesc. Sigur că şi anul viitor, ca în fiecare an, ne propunem să câştigăm cât mai multe medalii la competiţiile internaţionale la care participăm. Noi sperăm ca toţi sportivii să fie sănătoşi şi să avem putere financiară pentru a-i ţine în pregătire. De asemenea, ne dorim în continuare să descoperim noi copii pe care să îi atragem spre canotaj, iar eu cred că vom reuşi pentru că, deşi sunt puţini, antrenorii noştri sunt talentaţi şi după cum s-a văzut pot să facă lucruri măreţe", a adăugat preşedintele interimar.

Marian Enache şi Andrei Cornea, medaliaţi cu aur în proba de dublu vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, au fost desemnaţi cei mai buni canotori, ei primind trofeul "Echipajul anului" din partea Federaţiei Române de Canotaj.

"Ei au primit titlul de echipajul anului pentru că, de ce să nu recunoaştem, dublu vâsle este şi o probă foarte grea. În plus, în această probă sunt multe ţări de tradiţie, ţări cu pretenţii mari la Mondiale şi Jocurile Olimpice. Dar Marian şi Andrei au făcut o surpriză plăcută şi au trecut primii linia de sosire. Însă trebuie să ştie toată lumea că au muncit extrem de mult ca să ajungă unde sunt acum, sunt foarte ambiţioşi şi uniţi. De asta ei sunt hotărâţi să continue şi în anii următori şi chiar să participe şi la Jocurile de la Los Angeles pentru a reedita rezultatul de la Paris. Ei merită cu prisosinţă titlul de echipajul anului, au aurul la gât şi nu le poate contesta nimeni valoarea", a menţionat Valentin Gavril.

"Îmi este greu să numesc cel mai bun sportiv la toate disciplinele pentru că aş fi subiectiv. Eu aş alege de la noi, de la canotaj, poate din barca de 8+1, poate din dublul vâsle... nu ştiu ce să vă spun. Până la urmă fiecare sport este greu, să ajungi la Jocurile Olimpice este foarte greu... sunt unele sporturi mai vizibile, altele mai puţin. Poate fi şi David Popovici, dar nu vreau să numesc eu. Trebuie luate în calcul rezultatele de-a lungul anului, recorduri dacă sunt, deci e nevoie de o analiză mai amplă", a adăugat preşedintele interimar.

România a cucerit cinci medalii în competiţia de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Paris, două de aur şi trei de argint. Aur au câştigat Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară.

Delegaţia României a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de la Paris de 12 echipaje (45 locuri cotă): simplu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, categorie uşoară, dublu vâsle feminin, dublu rame feminin, patru rame feminin, patru vâsle feminin, 8+1 feminin, dublu vâsle masculin, dublu rame masculin, patru rame masculin, patru vâsle masculin, 8+1 masculin, o premieră absolută în istoria canotajului românesc.

La Campionatele Europene de la Szeged (Ungaria), România a încheiat pe locul secund în clasamentul final pe naţiuni, cu opt medalii, patru de aur, două de argint şi două de bronz, fiind devansată de Marea Britanie (8-1-1). Aurul a fost obţinut la dublu vâsle, categorie uşoară (Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc), la dublu rame feminin (Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel), la dublu vâsle masculin (Andrei Cornea şi Marian Enache) şi 8+1 feminin (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Lehaci, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria-Ştefania Petreanu), argintul la patru rame feminin (Mădălina Bereş, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş) şi dublu rame masculin (Florin Arteni şi Florin Lehaci), iar bronzul la 8+1 masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Ciprian Tudosă, Constantin Adam, Mugurel Vasile Semciuc, Florin Arteni, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu), respectiv dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş).

La Campionatele Mondiale de seniori de la St Catharines (Canada), desfăşurate după Jocurile Olimpice, România a obţinut o medalie de aur prin singura reprezentantă, Ionela Cozmiuc, la simplu vâsle - categorie uşoară.

În luna decembrie, antrenorul Antonio Colamonici a părăsit lotul olimpic de canotaj al României, el fiind prezentat în funcţia de director tehnic în cadrul Federaţiei Italiene de Canotaj. Sub comanda lui Colamonici, lotul olimpic de canotaj al României a câştigat două medalii de aur şi trei de argint la JO 2024, după ce obţinuse o medalie de aur şi două de argint la JO din 2021.

La categoria de vârstă Under-23, România a încheiat cu două medalii de aur Campionatele Mondialele de la St Catharines (Canada) în probele de dublu vâsle feminin şi patru vâsle feminin.

Delegaţia României a cucerit nouă medalii de aur la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Edirne (Turcia) în probele de patru rame feminin cu cârmaci, patru rame masculin cu cârmaci, dublu rame masculin, dublu rame feminin, patru rame feminin, dublu vâsle feminin, patru vâsle feminin, opt plus unu masculin şi opt plus unu feminin.

Sportivii români au cucerit patru medalii de aur la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori U19 de la St Catharines (Canada). Titlurile mondiale au fost câştigate în probele de dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame feminin şi simplu vâsle feminin, România ocupând în final primul loc în clasamentul pe naţiuni.

România a dominat în 2024 Campionatele Europene Under-19 de la Kruszwica (Polonia), la care a cucerit zece medalii în unsprezece probe, şapte de aur şi trei de argint. Cele de aur au fost câştigate în probele de patru plus unu rame masculin, dublu rame masculin, dublu rame feminin, patru rame feminin, schif simplu feminin, 8+1 masculin şi 8+1 feminin, iar cele de argint la patru plus unu rame feminin, patru rame masculin şi la dublu vâsle feminin.

