Pericolul trotinetelor electrice în trafic. Când ar putea fi interzise: ”Ministerul Transporturilor se opune și nu vrea să facă niște norme”

Trotinetele electrice fac din ce în ce mai multe victime, dar și probleme în trafic, după cum arată cel mai recent document transmis de MAI. Titi Aur, expert în conducere defensivă, explică ce ar trebui să facă statul în aceste condiții, dar și cum putem preveni tragediile de pe străzile din țară.

La nivel național, în perioada 30 iunie 2021 – 30 iunie 2024 au avut loc în total 396 de accidente grave cu trotinete electrice, după cum arată documentul transmis de Ministerul Afacerilor Interne. Mai mult, în aceste accidente au murit 24 de persoane și peste 370 au fost grav rănite, cele mai multe incidente înregistrându-se în București. Nici în celelalte state din Europa situația nu este mai roz. În țări precum Franța, Germania sau Spania, autoritățile au hotărât ce acestea să nu mai poată fi închiriate.

Ar putea fi sau nu interzise trotinetele electrice

Experții în domeniu spun că și în România s-ar putea aplica o asemenea măsură, dacă numărul accidentelor va crește din ce în ce mai mult și dacă autoritățile se sesizează în acest sens.

”Din păcate, nicăieri în Europa și nicăieri în lume nu s-a reușit să se găsească o formulă corectă, eficientă, pentru că trotineta electrică este un mare pas înainte și un progres tehnic interesant, dar, în același timp, periculos. Sunt orașe mari care au interzis, dar numai pe cele închiriate, pentru că pe cele private nu au avut cum, deci e foarte greu de găsit o soluție, dar probabil că, dacă va crește numărul de accidente, iar el crește deja, posibil să se ajungă și la o interzicere”, a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă, pentru Ziare.com.

De asemenea, acesta a spus că problema trotinetelor electrice este una delicată și, chiar dacă e foarte comodă deplasarea cu ajutorul lor, din păcate, din punct de vedere al siguranței ele nu sunt deloc bune. Conform legii, încă de la vârsta de 14 se poate folosi o trotinetă, iar obligația de a merge pe carosabil poate fi un real pericol din cauza celor care nu știu să conducă.

Ce măsuri ar putea fi luate pentru prevenirea accidentelor

Pistele pentru trotinete și biciclete ar fi una dintre măsurile care ar ajuta la diminuarea incidentelor, dar elevii ar trebui să învețe educație rutieră în școli, pentru a ști cum să se ferească de pericole.

”Marea problemă este că autoritățile noastre nu au nici cea mai mică intenție să reducă numărul de accidente. Educația rutieră este zero sau sub zero, în sensul că nu se face nimic în școala generală. Eu sunt un om care crede în Dumnezeu, dar nu mă poate convinge nimeni că am nevoie la școala generală de ore de religie și nu am nevoie de educație rutieră. Singurul avantaj este că, făcând religie la școală și nefăcând educație rutieră, o parte din copii se conving repede că există Dumnezeu. E cinic ce spun, dar asta se întâmplă. Sistemul de educație spune așa: avem o programă foarte încărcată și nu avem timp de prostiile voastre”, a declarat specialistul.

Totodată, acesta vorbește și despre îmbunătățirea sistemului din școlile de șoferi, care nu mai sunt atât de stricte ca înainte de Revoluție, atunci când se făcea poligon, se conducea noaptea, iar orele de teorie erau mult mai bine structurate.

”Singura meserie în care nu se face protecția muncii este condusul mașinii. În România mor anual în jur de 80 de oameni în accidente de muncă în toate meseriile la un loc. În meseria conducător auto mor în jur de 1500 de oameni. Ministerul Transporturilor se opune și nu vrea să facă niște norme. Atât timp cât vom avea o astfel de atitudine, vom asista la mult sânge pe șosele, vom plăti în continuare 3 miliarde 300 euro anual ca urmare a victimelor acestor accidente și încă 1 miliard și jumătate la asigurări, din nou, cel mai mult din toată Europa”, a explicat Titi Aur.

Deși Legea 20/2022 care prevede includerea oficială a conducerii auto defensive ca posibilitate de instruire suplimentară pentru şoferi este aprobată și publicată, nu există niște norme de aplicare de aproape 3 ani. Aceasta însă ar avea numai beneficii pentru țara noastră, adaugă experții.

”Avem exemplul foarte clar, care este la mine în curte. Am peste 100 de mii de cursanți în ultimii 15 ani, a scăzut numărul de accidente la cursanții mei cu 98-99%, adică s-a redus aproape spre 0 numărul de victime, iar numărul de table îndoite, adică accidente ușoare, a scăzut la 40%. Avem demonstrația, iar statul spune că este interesul meu și nu putem face nimic”, a concluzionat pilotul.

Reguli noi privind utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice

Recent, un nou Cod Rutier include o serie de reglementări specifice pentru utilizarea trotinetelor electrice. Mai exact, se vorbește despre purtarea căștii de protecție, înmatricularea obligatorie și despre asigurarea de răspundere civilă, scrie Firstonline.info.ro.

Dacă regulile nu vor fi respectate, vor fi acordate sancțiuni cuprinse între 200 și 800 de euro. Momentan însă, textul trebuie să treacă de examinarea Comisiei de Transport și să fie votat de Senat.

