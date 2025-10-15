”Ne dau ăia 6-0 dacă ne prind!” Perspectivă sumbră pentru națională la barajul de Mondiale

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 17:21
323 citiri
Ianis Hagi și Virgil Ghiță FOTO FB echipa nationala

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă, cu Bosnia în deplasare și cu San Marino acasă.

Meciul Bosnia - România e decisiv pentru tricolori în ceea ce privește urna valorică în care se vor afla la tragerea la sorți a play-off-ului. Cu o victorie, România va fi în urna 2 sau 3, cu posibilitatea unui meci acasă în semifinală. În schimb, cu un eșec, România va evolua în deplasare cu una dintre favorite.

”Calificarea e departe. Dacă pierdem cu Bosnia, șansele s-au subțiat total, vom juca la baraj din urna a patra, cu perspectiva unui meci teribil...poate chiar în Turcia, se comentează deja. Ne dau ăia 6-0 dacă ne prind!”, a subliniat jurnalistul Radu Banciu.

#Romania, #nationala, #baraj, #Campionatul Mondial, #Radu Banciu , #nationala
