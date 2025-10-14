Pierdere grea pentru naționala mică a României. Cum s-a încheiat meciul cu Cipru, în drumul spre Euro 2027

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 21:12
Pierdere grea pentru naționala mică a României. Cum s-a încheiat meciul cu Cipru, în drumul spre Euro 2027
Alexandru Musi. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Echipa naţională U21 a României a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.

La Cluj, tricolorii mici au deschis scorul încă din minutul 4, prin Atanas Trică, la o minge respinsă de portarul Angelopou. Românii au mai ratat o şansă mare în minutul 8, prin Burnete, însă în minutul 28 echipa antrenată de Costin Curelea l-a pierdut pe Alexandru Musi, după o intrare foarte dură a lui Djiama. Musi a trebuit să părăsească terenul, accidentat.

Tricolorii şi-au majorat avantajul în minutul 74, când Biliboc a pasat şi Rareş Burnete a înscris. România – Cipru a fost 2-0 şi echipa noastră este pe locul 3 în grupa A, cu 7 puncte. Locul întâi este ocupat de Finlanda, iar pe doi se află Spania – ambele tot cu şapte puncte.

Costin Curelea a utilizat următoarea echipă: România: Lefter – Strata, Paşcalău, Ş. Duţu, K. Ciubotaru – C. Mihai (Szimionaş 79), Vulturar, Boţogan – Al. Musi (Biliboc 31), A. Trică (Vermeşan 90+1), Burnete (R. Pop 90+1).

Naționala României care s-a ținut scai de Spania, într-un meci cu 5 goluri
Naționala României care s-a ținut scai de Spania, într-un meci cu 5 goluri
Echipa naţională U18 a României a pierdut marţi, în Turcia, scor 2-3, meciul disputat în compania naţionalei U18 a Spaniei, în Turneul celor 4 Naţiuni. România U18 a condus cu 1-0,...
Mai bine stăteau acasă! Naționala României care a primit 15 goluri în două meciuri
Mai bine stăteau acasă! Naționala României care a primit 15 goluri în două meciuri
În perioada 5-15 octombrie, naţionala U16 a României a efectuat un stagiu de pregătire, disputând şi două partide de verificare, ambele în deplasare, împotriva Germaniei. Ambele partide...
