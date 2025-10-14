Echipa naţională U21 a României a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.

La Cluj, tricolorii mici au deschis scorul încă din minutul 4, prin Atanas Trică, la o minge respinsă de portarul Angelopou. Românii au mai ratat o şansă mare în minutul 8, prin Burnete, însă în minutul 28 echipa antrenată de Costin Curelea l-a pierdut pe Alexandru Musi, după o intrare foarte dură a lui Djiama. Musi a trebuit să părăsească terenul, accidentat.

Tricolorii şi-au majorat avantajul în minutul 74, când Biliboc a pasat şi Rareş Burnete a înscris. România – Cipru a fost 2-0 şi echipa noastră este pe locul 3 în grupa A, cu 7 puncte. Locul întâi este ocupat de Finlanda, iar pe doi se află Spania – ambele tot cu şapte puncte.

Costin Curelea a utilizat următoarea echipă: România: Lefter – Strata, Paşcalău, Ş. Duţu, K. Ciubotaru – C. Mihai (Szimionaş 79), Vulturar, Boţogan – Al. Musi (Biliboc 31), A. Trică (Vermeşan 90+1), Burnete (R. Pop 90+1).

