Primele victorii ale României la Campionatul Mondial de canotaj
Simona Radiș și Magdalena Rusu FOTO Facebook FR Canotaj

Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame.

Cu timpul de 6:51.72, cel mai bun din calificări, fetele au obţinut calificarea directă în semifinale. „A fost o cursă bună, sperăm să urmeze alte două şi mai bune!”, a declarat Simona.

Şi băieţii nu s-au lăsat mai prejos: Florin Lehaci şi Florin Arteni au condus cu autoritate seria lor la dublu rame, oprind cronometrul la 6:20.62. „Am tras tactic, ne-am făcut cursa şi am respectat ceea ce am pregătit cu antrenorii. Suntem hotărâţi şi mulţumiţi de cum decurg lucrurile!”, au spus cei doi, conform paginii de Facebook a ANS.

Prima barcă tricoloră calificată direct în finală a fost cea de patru vâsle feminin, cu Mădălina Cornea, Andrada Moroşanu, Alexandra Ungureanu şi Ema Ciotău. Tinerele sportive au pornit puternic, au încheiat pe locul 2, imediat după Marea Britanie, dar şi-au asigurat prezenţa în lupta pentru medalii cu timpul de 6:15.36.

Echipajul masculin de patru vâsle – format din Florin Horodişteanu, Cristian Nicoară, Nicu Chelaru şi Alexandru Gherasim – s-a calificat în semifinale după ce a încheiat seria pe locul 5, cu timpul de 5:48.13.

Luni, România va concura în calificările de la dublu vâsle feminin, dublu vâsle masculin, patru rame feminin, patru rame masculin şi simplu masculin.

