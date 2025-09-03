Problemă la naționala mică, înaintea meciului cu Kosovo. Jucătorul a plecat acasă

Jucătorul echipei Oţelul Galaţi, Ştefan Bană, a părăsit cantonamentul naţionalei U21, din cauza unei probleme medicale.

“Din cauza unor probleme medicale, Ştefan Bană, jucătorul celor de la Oţelul Galaţi, a părăsit cantonamentul naţionalei de tineret. Momentan, selecţionerul Costin Curelea nu a convocat un alt jucător pentru a completa lotul”, se arată pe pagina de Facebook Echipa naţională de fotbal a României.

Şi Oţelul Galaţi anunţă revenirea lui Bană la echipă: “Atacantul Ştefan Bană, convocat la naţionala U21 a României, revine mai devreme în lotul SC Oţelul din cauza unor probleme medicale. Astfel, el va începe recuperarea pentru partida cu FC Botoşani din etapa a IX-a a Superligii”.

Naţionala de tineret a României începe în această lună drumul către EURO 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo (5 septembrie, Iaşi) şi San Marino (9 septembrie, Serravalle).

