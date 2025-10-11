Ce-au făcut puștii României în meciul cu urmașii lui Cristiano Ronaldo

Naţionala U18, formată din jucători născuţi după 1 ianuarie 2008, participă în perioada 6-14 octombrie la Turneul celor 4 Naţiuni în provincia Kocaeli, Turcia. După 0-0 în primul meci contra echipei-gazdă, Turcia, în partida a doua, sâmbătă, jucătorii lui Ion Marin au remizat la 1 cu reprezentativa similară a Portugaliei.

PORTUGALIA U18 – ROMÂNIA U18 1-1

Au marcat: Soares (pen. 74′) / Luncaşu (13′)

România: 1. Răzvan Farcaş (GK) – 13. Costyn Gheorghe, 4. Fabio Bădărău, 6. Christian Vechiu, 20. Stefano Precupanu (2. Raul Vancea 46′) – 8. Ianis Podoleanu (3. Vlad Dragomir 70′), 16. Daniele Luncaşu, 14. Rareş Coman (19. Sebastian Burlacu 60′), 11. Denis Ţăroi (15. Robert Drăghici 46′) – 18. Jose Rostas (9. Ianis Avrămescu 46′), 10. Alexandru Bota (C) (7.Bogdan Petre 60′) (22. Hunor Batzula 80′).

Programul şi rezultatele meciurilor:

Joi, 9 octombrie, ora 14:00 – Turcia U18 – România U18 0-0, Stadionul Municipal „Derince”, Provincia Derince;

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 14:00 – Portugalia U18 – România U18 1-1, Stadionul Atatürk, Sapanca;

Marţi, 14 octombrie, ora 14:00 – România U18 – Spania U18, Stadionul Atatürk, Sapanca.

