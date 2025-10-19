România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 19:37
186 citiri
România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei
Echipa națională a României FOTO FB FRTM

Echipa masculină de tenis de masă a României, aflată în premieră într-o finală europeană, a pierdut titlul în faţa marii favorite Franţa, care s-a impus cu 3-0, duminică, la Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).

La ediţia continentală din Zadar, Croaţia, tricolorii au scris istorie şi au cucerit prima medalie europeană după 16 ani de aşteptare, totodată cea mai strălucitoare din întreg palmaresul echipei. România, cap de serie numărul 6 la Campionatul European din 2025, a disputat până acum şase semifinale, la ediţiile din 1958, 1964, 1966, 2005, 2007 şi 2009.

Performanţa remarcabilă îi are în prim-plan pe: sportivii Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate şi antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund).

Desfăşurarea finalei europene România - Franţa 0-3

Iulian Chiriţa – Alexis Lebrun 0-3 (2-11, 6-11, 7-11)

Eduard Ionescu – Felix Lebrun 1-3 (3-11, 11-9, 5-11, 4-11)

Ovidiu Ionescu – Simon Gauzy 1-3 (9-11, 9-11, 11-3, 3-11)

După victoriile cu 3-0 din faza grupelor, în faţa Olandei şi Slovaciei, tricolorii şi-au continuat parcursul fără meci pierdut şi pe tabloul principal, unde au învins Serbia cu acelaşi scor. Apoi, ei au eliminat Suedia cu 3-2, echipa care aborda duelul din postura de campioană europeană, iar în semifinale au trecut de Slovenia, scor 3-0.

Tot duminică, şi echipa feminină a obţinut argintul, după ce a fost învinsă în finală de Germania, scor 3-0.

România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții
România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia. Echipa Germaniei s-a impus cu scorul de 3-0, după...
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: ambele naționale luptă pentru aurul continental
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: ambele naționale luptă pentru aurul continental
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia....
#Romania, #tenis de masa, #finala, #Campionatul European , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat șocant în meciul UTA - Oțelul din Superliga. S-au marcat 4 goluri
  2. România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei
  3. Descătușare pentru rusul Medvedev în circuitul ATP, după doi ani de ”secetă”
  4. Senzație la echipa lui Ianis Hagi. Gol decisiv pentru internaționalul român
  5. Dramă pentru echipa lui Dan Șucu: ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului
  6. S-a decis înlocuitorul lui Sabău! Antrenorul străin care va prelua a 10-a echipă românească din carieră
  7. Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”
  8. Record mondial spulberat, pe distanța la care David Popovici e campion mondial și olimpic
  9. România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții
  10. Surpriză uriașă în Serie A! Chivu jubilează după ultimul rezultat din campionatul italian