Fotbalistul revenit după un an la naționala României: ”Mai avem șanse”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 15:03
271 citiri
Fotbalistul revenit după un an la naționala României: ”Mai avem șanse”
Bogdan Racovițan. Foto: Facebook / UEFA Euro 2024

Fundașul Bogdan Racovițan, revenit la echipa națională de fotbal a României, după o accidentare suferită în luna august a anului trecut, a declarat într-un interviu, difuzat pe pagina de YouTube a Federației Române de Fotbal, că selecționata pregătită de Mircea Lucescu mai are șanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda startului mai slab din preliminarii.

”Mai avem șanse de calificare, deși nu am început bine. Dar avem șanse și vom face totul pentru această calificare. Vom da totul pe teren să câștigăm și să mergem la Mondial. M-am uitat ca un suporter la meciurile de până acum ale naționalei, am fost alături de echipă. Am simțit că fac parte din lot și voiam să trag tare să revin cât mai repede, asta mi-a dat cumva forță să mă lupt în fiecare zi”, a declarat Racovițan.

El consideră naționala a doua familie și spune că a ținut legătura cu membrii staff-ului tehnic în perioada în care a fost accidentat.

”Am simțit o mare bucurie când am fost convocat după perioada asta mai grea pentru mine. Mi-a fost foarte dor de echipa națională, mi-a fost dor de fotbal, de echipa națională care e o a doua familie pentru mine. Ultima oară a fost EURO, care a fost pentru mine cu momente de neuitat. Am comunicat în toată această perioadă cu cei din stafful naționalei, au fost alături de mine, mi-au transmis mesaje de încurajare. M-au susținut mereu. Nu a fost o perioadă ușoară pentru mine această accidentare, dar știam că voi trece peste. Acum poate sunt mai puternic, sunt poate mai matur după ceea ce s-a întâmplat și revin cu multă încredere”, a adăugat jucătorul legitimat la formația poloneză Rakow.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București
Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București
Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru, în preliminariile CM 2026: Astfel, vineri, 5...
Lovitură pentru naționala lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Lovitură pentru naționala lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
CFR Cluj și FCSB au terminat nedecis, 2-2 (2-1), duminică seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Accidentat, Daniel Bîrligea a devenit indisponibil pentru...
#Romania, #nationala, #fotbalist, #revenire, #sanse , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fotbalistul revenit după un an la naționala României: ”Mai avem șanse”
  2. Adrian Mititelu a dat lovitura. Cine e atacantul transferat la Dinamo Kiev
  3. Crimă șocantă la Olympique Lyon! Un puști de 13 ani, fotbalist în academie, l-a înjunghiat mortal pe un coleg, legitimat la echipă
  4. Declarație șocantă! Lamine Yamal crede că Balonul de Aur ar trebui să ajungă la doi jucători ce nu au fost nominalizați
  5. ”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece
  6. La 45 de ani, Venus Williams a jucat în sferturi la US Open. Cum s-a descurcat
  7. Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București
  8. David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: ”Viață...” FOTO
  9. Retragere neașteptată în sferturi la US Open. Reacția liderei mondiale
  10. Djokovic - Alcaraz, semifinală de vis la US Open. Când se joacă meciul