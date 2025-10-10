Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 00:11
222 citiri
Echipa națională a României FOTO Facebook echipa nationala

Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în deplasare, cu naţionala din Cipru, scor 2-2, un rezultat care poate ajuta naționala României.

Austria nu s-a menajat în meciul cu San Marino şi şi-a făcut golaveraj. Austriecii au condus cu 6-0 la pauză şi au mai înscris de alte patru ori în repriza secundă. Elevii lui Ralf Rangnick au 15 puncte din cinci meciuri şi sunt pe primul loc al grupei.

Bosnia a condus la Larnaca, având 2-0, dar gazdele au redus din diferenţă pe finalul primei părţi, pentru ca în minutul 7 al prelungirilor celei de-a doua părţi ciprioţii să obţină un penalti şi Ioannis Pittas a egalat.

Bosnia este a doua în clasament, cu 13 puncte din 6 meciuri, urmată de România, care are 7 puncte din cinci partide.

Ca urmare, dacă va câștiga ultimele trei meciuri, cu Austria, Bosnia și San Marino, România are șanse mari de a termina pe locul 2 în grupă, ceea ce poate duce la un traseu mai favorabil în play-off-ul din martie 2026.

Rezultate înregistrate joi, în calificările europene ale Cupei Mondiale 2026:

Grupa C: Belarus – Danemarca 0-6 (Froholdt 14, Rasmus Hojlund 19, 45, Dorgu 45+6, Dreyer 66. 78);

Grupa C: Scoţia – Grecia 3-1 (Christie 64, L. Ferguson 80, Dykes 90+3 / Tsimikas 62)

Grupa G: Finlanda – Lituania 2-1 (Kallman 48, Marhiev 55 / Širvys 25);

Grupa G: Malta - Ţările de Jos 0-4 (Gakpo 12 penalti, 49 penalti, Reijnders 57, Depay 90+3);

Grupa H: Austria – San Marino 10-0 (Schmid 7, Arnautovic 8, 47, 83, 84, Gregoritsch 24, Posch 30, 42, Lainer 45, Wurmbrand 76);

Grupa H: Cipru – Bosnia 2-2 (Laifis 45+1, Pittas 90+7 penalti / Katic 10, Michael 36 autogol).

Grupa L: Cehia – Croaţia 0-0;

Grupa L: Insulele Feroe – Muntenegru 4-0 (Sorensen 16, 55, Roganovic 36 autogol, Ar. Frederiksberg 72 penalti).

