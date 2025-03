Care convergență? România a ajuns să aibă creștere economică sub media Uniunii Europene

Avansul economic înregistrat de economia românească în 2024 a fost unul subunitar, de doar 0,9%, în comparație cu creșterea anuală de 2,4% consemnată în 2023 și cu avansul de 4% din 2022.

În același timp, Uniunea Europeană a înregistrat în 2024 un avans PIB de 1% (0,9% în zona euro), după ce în 2023 în ambele cazuri a fost consemnată o creștere economică anuală de 0,4%.

România, țară în curs de dezvoltare, a ajuns să aibă în 2024 o creștere economică inferioară unor economii dezvoltate din Uniunea Europeană precum Franța sau Belgia, care au avut avans PIB de 1%.

Evoluție neconvingătoare a economiei românești

Convergența economică și recuperarea decalajelor dintre România și economiile dezvoltate din Uniunea Europeană plecau de la premisa unui avans PIB superior în cazul țării noastre, în comparație cu țările cele mai bogate.

Integrată în proporție de peste 70% în economia europeană și supusă unor terapii de șoc precum cele prevăzute în PNRR, economia românească a intrat însă pe o foarte vizibilă tendință descendentă în ultimii ani, care a culminat cu avansul anemic din 2024.

Trebuie arătat că, în literatura economică, un avans economic subunitar, de sub 1%, este asimilat mai degrabă unei stagnări decât unei creșteri, indiferent de culorile roz în care ar încerca guvernul de la București să zugrăvească situația.

Ads

Trebuie precizat că, exceptând Ungaria, care a înregistrat în 2024 un avans PIB anual mai mic decât cel al României, de 0,6%, toate celelalte țări din regiunea noastră au avut performanțe economice superioare, conform primelor date Eurostat, ajustate sezonier, analizate de Risco.ro: Croația, plus 3,8%, Polonia, plus 2,8%, Bulgaria, plus 2,7%, Slovacia, plus 2%, Slovenia, plus 1,3%, Cehia, plus 1%.

Reviriment anemic pe final de an

Potrivit serviciului statistic al Comisiei Europene, România a avut avansuri economice anuale (comparate cu același trimestru al anului trecut), pe date ajustate sezonier, de 2% în primul trimestru, 0,8% în trimestrul II, regres economic de minus 0,1% în trimestrul III și avans anemic, de 0,7%, în ultimele trei luni ale anului.

În Uniunea Europeană, comparativ cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,2% în zona euro și cu 1,4% în UE în al patrulea trimestru al anului 2024, după +1% în zona euro și +1,1% în UE în trimestrul III al anului trecut.

Ads

Evoluția trimestrială (prin comparație la trimestrul anterior) a fost de 0,8% în trimestrul IV din 2024 în România, insuficientă pentru a oferi un reviriment economic după două trimestre anterioare cu ”creșteri” trimestriale de 0,1% și un prim trimestru al anului trecut cu regres economic trimestrial de 0,3%.

La nivelul Uniunii Europene, în ultimul trimestru din 2024, Irlanda, cu plus 3,6%, a înregistrat cea mai mare creștere a PIB față de trimestrul precedent, urmată de Danemarca (+1,6%) și Portugalia (+1,5%).

Cele mai mari scăderi au fost observate în Malta (-0,7%), Austria (-0,4%), Germania și Finlanda (ambele -0,2%).

Ads