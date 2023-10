Naționala de fotbal a României, pe primul loc în grupă: "Facem poze la clasament doar la final" Ce meciuri mai sunt de jucat

Tricolorii mai au de jucat două meciuri, cu Israel (deplasare) pe 18 noiembrie și cu Elveția (acasă) - 21 noiembrie și au calificarea la mâna lor.

Nicuşor Bancu, fundaşul echipei naţionale a României, vrea să facă poză clasamentului grupei, cu România lider, abia după ce tricolorii se vor califica la turneul final al Euro 2024.

„O să facem poze clasamentului la final, atunci când vom fi calificaţi! Ne pare rău de ce se întâmpla acum acolo, în Israel, dar noi ne gîndim doar la meciurile noastre. Mi-aş dori să se joace meciurile aşa cum au fost planificate, ca să nu existe nici un dubiu. Cu Andorra cel mai frumos gol a fost cel anulat! Am jucat exact ceea ce am pregătit, deşi nu am avut mult timp la dispoziţie pentru acest meci. Am învins clar, ţinând însă cont că Andorra nu ne-a pus de loc probleme”, a declarat Nicuşor Bancu după victoria cu 4-0 obţinută de România duminică seara, împotriva Andorrei.

Clasamentul grupei arată astfel

1. România 16 puncte (8 meciuri)

2. Elveția 15 puncte (7 meciuri)

3. Israel 11 puncte (6 meciuri)

4. Kosovo 7 puncte (7 meciuri)

5. Belarus 6 puncte (8 meciuri)

6. Andorra 2 puncte (8 meciuri)

Mai sunt de jucat:

15 noiembrie: Israel – Elveția

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Data meciului Kosovo - Israel nu a fost stabilită.

Calculele grupei sunt destul de complicate, din cauza faptului că există meciuri amânate. În acest moment, nici cu o victorie contra Israelului, România nu ar fi calificată. Ar ajunge la 19 puncte, dar nu ar obține matematic calificarea în actuala configurație. Israel și Elveția ar putea încheia peste, în funcție de jocul rezultatelor. Lucrurile se vor mai risipi după meciul Israel-Elveția, o victorie ar oaspeților fiind favorabilă tricolorilor.

Un avantaj al României, față de Israel, este și golaverajul 13-4, față de 7-7, acesta fiind principalul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte.

E posibil, ca, în funcție de rezultate, România să fie nevoită să obțină un punct și la ultimul meci, cel de acasă, cu Elveția, pentru a putea merge la EURO.

