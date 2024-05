”Barajul” cu Cehia pentru Mondiale, șansa unei generații. Ce spune selecționerul României

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, George Buricea, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Baia Mare, că barajul cu Cehia de calificare la Campionatul Mondial din 2025 se va decide la 1-2 goluri şi că micile detalii vor face diferenţa.

"Suntem conştienţi toţi că este un meci important pentru istoria noastră viitoare, dacă pot să spun aşa. Pentru că noi cu cât vom reuşi să legăm mai repede calificările, cu atât e mai bine. Din punct de vedere medical, sigur că suntem pe final de sezon şi există mici probleme, dar nimic foarte serios. Nici nu mai are sens să ne plângem de aşa ceva. Trebuie să uităm şi să dăm absolut tot ce avem mai bun în noi dacă vrem să reuşim ceva frumos şi măreţ. Din punctul meu de vedere, micile detalii vor face diferenţa cu Cehia. Aşa că va conta absolut fiecare gol. Pentru că se poate întâmpla orice într-o dublă de nivelul ăsta", a afirmat tehnicianul înaintea manşei tur cu Cehia, programată, miercuri, la Baia Mare.

Buricea a menţionat că aportul publicului băimărean va conta enorm în ecuaţia calificării echipei naţionale a României.

"Va fi un meci foarte greu, Cehia este o echipă foarte bună, condusă de un antrenor experimentat. E clar că avem şansa noastră. Va fi cu siguranţă un meci foarte spectaculos. Avem nevoie de susţinerea publicului băimărean, din acest motiv am ales să jucăm aici. Pentru că este un public cunoscător al acestui sport, aşa că avem nevoie de suportul acestui public din minutul 1 până în minutul 60. Suporterii băimăreni sunt un element foarte important în ecuaţia acestei calificări. Publicul în general contează enorm, te poate ridica din cele mai grele momente. Pentru că poate pune presiune pe adversar, pe arbitri... deci contează enorm aportul fanilor", a precizat George Buricea.

Portarul primei reprezentative, Dan Vasile, a declarat că schimbarea selecţionerului a adus o altă energie în cadrul lotului şi speră ca acest lucru să se vadă în dubla cu Cehia.

"Ne bucurăm că Baia Mare se dovedeşte din nou o alegere bună pentru aceste jocuri de calificare. Când are loc o schimbare, în cazul de faţă a selecţionerului, tot timpul vine cu un impuls anume. Iar atunci se schimbă toată energia acelei echipe. Iar noi am simţit schimbarea pe deplin. Am şi început bine cu acele meciuri amicale cu Macedonia. Iar acum continuăm cu aceeaşi atmosferă bună, cu antrenamente eficiente şi o sperăm ca asta să se vadă şi la meciul de mâine", a spus el.

Dan Vasile speră să fie în formă bună şi să ajute naţionala României să se califice: "Evoluţia unui portar poate fi decisivă în orice meci, nu numai într-o asemenea dublă. Tot timpul portarul are un rol special. Se spune în handbal chiar că portarul este 50% din echipă. Deci un portar poate face o diferenţă majoră într-un joc".

Prima reprezentativă masculină a României întâlneşte Cehia, miercuri, de la ora 17:30, în Sala Polivalentă Lascăr Pană din Baia Mare, în prima manşă a barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2025. Meciul retur cu Cehia va avea loc în 12 mai, la Brno.

