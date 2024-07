Încă dinainte, dar mai cu seamă în timpul recentului Campionat European de Fotbal am auzit scandându-se cu înflăcărare, în susținerea echipei naționale, "România, ale!". Am scandat și eu cu entuziasm mai ales ca am fost la München la primul meci al României contra Ucrainei. Victorie absolută, 3 la 0. Dar eu am scandat ce credeam că aud și anume: România e! Probabil, ca mine scandau și alții exact cu gândul la același înțeles.

"România, ale!" este un îndemn la o bucurie dorită, la o bucurie sperată, este o încurajare pentru o anticipată victorie. Este speranța unei reînvieri a spiritului de luptători și, scandat de 30,000 oameni, este cu adevărat un imbold puternic pentru sportivi, dar și un liant pentru românii participanți pe stadioane sau de acasă.

"România e!", pe de alta parte, este o afirmație despre existență. România există, România contează, România este vizibilă și nu poate fi ignorată. Este, pe de o parte, un strigăt născut din vanitatea individuală de a conta, din nevoia emoțională de a face parte, dar, mai presus, este strigătul unei națiuni care există și care își dorește să conteze.

"România e!" poate să reprezinte lupta de a primi măcar la fel față de ce/cât am oferit, poate să însemne revolta față de statutul de colonie și poate să acopere, în timp, nevoia de suveranitate autentică și independență reală. Poate să însemne renunțarea la conceptul călduț care iți ferește gâtul de ploaie – Capul plecat sabia nu-l taie.

"România e!" poate să reprezinte, totodată, revolta față de conducătorii nevolnici și mici pe care i-am avut, revolta față de un sistem parvenit și deviat spre satisfacerea nevoii proprii de avere și putere și care nu construiește nimic sau foarte puțin în interesul țării.

"România e!" poate sa însemne (Atenție, "conducători"!), strigătul la răscoală, când oamenii sătui de nimicnicia statului vor vrea, la fel ca la 1907, să nu se mai simtă batjocoriți și nedreptățiți și vor cere dreptate și răzbunare.

Ca să "exiști", trebuie în primul rând să o afirmi, apoi să te ridici în picioare și să ai curaj ”sa fii”, să-ți faci vocea auzită, să arăți că știi și să demonstrezi că poți.

România a avut voce, a contat, a demonstrat în științe, în arte, în sport, iar "România e!" nu înseamnă altceva decât ceea ce Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare, a năzuit - "Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât".

Cum am spus, ca mine cu siguranța erau și alții care scandau "România e!", iar asta înseamnă ralierea în jurul unei credințe comune – a faptului că existăm și contăm sau, cel puțin, ne dorim asta. De asemenea, înseamnă gruparea națiunii în jurul unui obiectiv național comun tuturor românilor, românilor de pretutindeni – România există, România contează.

Cum realizăm scopul național? Să afirmăm este primul pas, să conștientizăm necesitatea și utilitatea unui scop comun este al doilea pas. Mai departe ... ține de a învăța continuu, ține de educație, ține de atitudinea față de muncă și față de semeni. Ține de respectul pe care trebuie să-l acordăm și pe care trebuie să-l pretindem înapoi. Ține de dorința de a atinge țelul propus.

Deșteaptă-te, române!

Mircea Deaconu este economist de profesie si, din anul 2002, practician in insolventa, fiind partener intr-o firma de referinta din domeniul practicii insolventei comerciale.

