Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a avertizat marți, 4 iulie, că ocupanții ruși pot folosi dispozitive explozive la centrala nucleară Zaporojie pentru a da vina pe Ucraina.

Potrivit armatei ucrainene, obiecte asemănătoare dispozitivelor explozive au fost plasate pe acoperișul exterior al celei de-a treia și a patra unități de putere ale CNE Zaporojie.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că atacul terorist al rușilor de la hidrocentrala Kakhovskaya nu a dus la o reacție rapidă și de amploare.

"Acest lucru poate inspira Kremlinul la un nou gest rău. Oprirea lui este datoria tuturor din lume. Nimeni nu poate sta departe, pentru că radiațiile nu lasă pe nimeni în urmă", a spus Zelenski.

Potrivit portalului Windy.com, în cursul nopții și dimineții zilei de 5 iulie, vântul va sufla înspre partea de sud-vest a Ucrainei. Mai aproape de seară, direcția vântului va deveni sudică, iar până la ora 00:00 nord-vest.

A doua zi, 6 iulie, vântul din zona CNE Zaporizhzhya va sufla în principal spre vest.

Toate aceste direcții pot afecta teritoriul României.

Reamintim că mass-media rusă răspândește informații despre presupusele „planuri ale Forțelor Armate ale Ucrainei de a ataca centrala nucleară de la Zaporojie”. Propagandistii scriu ca Ucraina poate arunca in aer statia in noaptea de 5 iulie.

Conform datelor Evocation.info din 4 iulie, ocupanții ruși au început retragerea în masă a trupelor de la Energodar.

