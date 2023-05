Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia sunt cele zece ţări care s-au calificat în finala Eurovision 2023 de sâmbătă, la Liverpool. Reprezentantul României Theodor Andrei a cântat melodia „D.G.T. (Off and on)”.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Cântărețul Mihai Trăistariu, fost reprezentant al României la Eurovision, a vorbit într-un interviu pentru Viva.ro despre corupția existentă la renumitul concurs continental a cărui ediție din 2023 e în plină desfășurare.

”Preferații mei la Eurovision nu au câștigat niciodată. Îmi pun notele mele, câțiva ani am și votat. Dar nu nimeresc câștigătorul. Mi-a plăcut Loreen, cu Euphoria. Mi-a plăcut cântecul acesta, l-am și înregistrat în studio, dar în rest nu nimeream câștigătorul. Alegeam pe unul și câștiga altul. Dar nu știu ce ecuații necunoscute sunt la Eurovision. Competiția s-a ciudățit. A fost mereu un concurs politic. Au băgat și public, și juriu crezând că o să fie mai bine, dar și publicul votează ciudat, juriile sunt și ele corupte...”, a spus Mihai Trăistariu.

”Chiar și noi am avut anul trecut un scandal. S-au schimbat niște voturi. România a făcut schimb de vot cu șase țări. Toată lumea încearcă blaturi la greu. Nu e de condamnat, fiecare vrea să îi fie bine. Dar, dacă fiecare face așa în fiecare an nu mai rezolvăm nimic. Nu știi cum să faci. Eu nu sunt adeptul juriilor, am spus-o mereu. Dacă lași numai publicul, mă gândesc că nu poți să cumperi un milion de albanezi, de suedezi… Dar dacă pui cinci jurați, cum sunt acum, poți să schimbi note, primești telefoane…”, a completat el.

”Am fost și eu în juriu și am primit telefoane: ”Te rog dă-i și lui cutare și uite așa”. Dacă am primit eu înseamnă că au primit și alții. Mai bine nu, fără juriu. Nu sunt pentru juriu la Eurovision, mai bine să voteze doar publicul. Dar, e clar, albanezul care stă în România va vota Albania și tot așa. Asta înseamnă politic. Noi votăm Moldova, Moldova ne dă nouă. Cipru dă 12 Greciei și invers, dar 10 puncte le dau cuiva favorit. Pe undeva se va ajunge la un clasament mai corect cu publicul”, a subliniat vedeta.