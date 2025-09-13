"E mai mult decât pare". România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa

Când se gândesc să zboare în Europa, milioane de oameni se vor imagina sorbind sangria în Spania, mâncând o pizza în Italia sau admirând clădirile văruite ale Greciei. Cu toate acestea, Europa se mândrește cu o mulțime de țări ascunse, care oferă de toate, de la regiuni muntoase accidentate, festivaluri locale, la ruine antice și artă renascentistă.

Expertul în călătorii Lee Abbamonte recomandă vizitatorilor să se aventureze în afara căilor bătute obișnuite într-un interviu acordat Business Insider. Evadând din marile orașe, veți putea descoperi zone neatinse de turismul de masă, ceea ce, la rândul său, va oferi o experiență mai autentică, permițându-vă să vă cufundați în cultura locală. De asemenea, este mai probabil să întâlniți obiceiuri, limbi și stiluri de viață locale autentice, care nu au fost diluate de turismul global, scrie express.co.uk.

Plină de frumusețe naturală și opțiuni incredibile de drumeții, România este extrem de accesibilă bugetului. O halbă de bere costă între 10,00 lei și 17,00 lei, ceea ce se transformă în aproximativ 1,75 - 3,00 lire sterline.

Regiunea magică a Transilvaniei se mândrește cu castele incredibile, bastioane medievale și sate de altădată.

Între timp, Bucureștiul, capitala României, are toate elementele necesare pentru o escapadă plăcută la oraș, cu bulevarde mărginite de copaci, muzee pline de caracter și o arhitectură uimitoare.

Fostul bancher spune că majoritatea oamenilor presupun în mod eronat că România este o țară fără ieșire la mare: „are de fapt o coastă epică de-a lungul Mării Negre, cu orașe portuare uimitoare precum Constanța.”

Abbamonte spune: „Este o țară minunată pentru o călătorie cu mașina. E mai mult decât pare.”

Lee Abbamonte este un fost bancher de pe Wall Street și, actualmente, unul dintre cei mai experimentați călători din lume, care a vizitat fiecare țară europeană și chiar Polul Nord și Polul Sud.

Ads