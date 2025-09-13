"E mai mult decât pare". România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 13:26
291 citiri
"E mai mult decât pare". România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa
Transfăgărășan FOTO Pixabay

Când se gândesc să zboare în Europa, milioane de oameni se vor imagina sorbind sangria în Spania, mâncând o pizza în Italia sau admirând clădirile văruite ale Greciei. Cu toate acestea, Europa se mândrește cu o mulțime de țări ascunse, care oferă de toate, de la regiuni muntoase accidentate, festivaluri locale, la ruine antice și artă renascentistă.

Expertul în călătorii Lee Abbamonte recomandă vizitatorilor să se aventureze în afara căilor bătute obișnuite într-un interviu acordat Business Insider. Evadând din marile orașe, veți putea descoperi zone neatinse de turismul de masă, ceea ce, la rândul său, va oferi o experiență mai autentică, permițându-vă să vă cufundați în cultura locală. De asemenea, este mai probabil să întâlniți obiceiuri, limbi și stiluri de viață locale autentice, care nu au fost diluate de turismul global, scrie express.co.uk.

Plină de frumusețe naturală și opțiuni incredibile de drumeții, România este extrem de accesibilă bugetului. O halbă de bere costă între 10,00 lei și 17,00 lei, ceea ce se transformă în aproximativ 1,75 - 3,00 lire sterline.

Regiunea magică a Transilvaniei se mândrește cu castele incredibile, bastioane medievale și sate de altădată.

Între timp, Bucureștiul, capitala României, are toate elementele necesare pentru o escapadă plăcută la oraș, cu bulevarde mărginite de copaci, muzee pline de caracter și o arhitectură uimitoare.

Fostul bancher spune că majoritatea oamenilor presupun în mod eronat că România este o țară fără ieșire la mare: „are de fapt o coastă epică de-a lungul Mării Negre, cu orașe portuare uimitoare precum Constanța.”

Abbamonte spune: „Este o țară minunată pentru o călătorie cu mașina. E mai mult decât pare.”

Lee Abbamonte este un fost bancher de pe Wall Street și, actualmente, unul dintre cei mai experimentați călători din lume, care a vizitat fiecare țară europeană și chiar Polul Nord și Polul Sud.

Virus comun, foarte răspândit pe glob, asociat cu mai multe tipuri de cancer. ”România rămâne mult în urmă”
Virus comun, foarte răspândit pe glob, asociat cu mai multe tipuri de cancer. ”România rămâne mult în urmă”
Virusul Papiloma Uman (HPV) este unul dintre cele mai răspândite pe glob, cu peste 200 de tulpini identificate, dintre care 14 sunt considerate cu risc cancerigen mare. Infecția cu HPV este...
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu persistă în prim-planul politic, în ciuda dosarelor penale, a controlului judiciar și a acuzațiilor grave care i se aduc. Deși în luna mai își anunța retragerea, fostul...
#Romania, #turism, #blogger calatorii, #Lee Abbamonte, #bancher wall street , #turism
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
a1.ro
Andreea Antonescu se muta din Romania. Unde se va stabili si planuri are alaturi de fiicele ei
DigiSport.ro
Donald Trump, mesaj direct pentru Alexander Lukashenko: "Trebuie sa fiti mandru"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "E mai mult decât pare". România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa
  2. Ce se întâmplă cu inima ta când bei vin. Explicațiile experților
  3. Virus comun, foarte răspândit pe glob, asociat cu mai multe tipuri de cancer. ”România rămâne mult în urmă”
  4. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 13 septembrie. Zodia care ar trebui să evite activitățile riscante
  5. Bancul zilei: Cum se specializează românii
  6. Avertisment pentru pacienții cu afecțiuni cardiace: combinarea medicamentelor cu anumite suplimente zilnice poate fi fatală
  7. Oamenii de știință au identificat alimentele care cresc riscul de demență, după un studiu de 15 ani
  8. "Nu cred că cineva consideră că merită": 19 destinații turistice populare care sunt capcane pentru turiști. Unde spun localnicii că ar trebui să mergi în schimb
  9. Spectacol pe cerul României, în această noapte. "Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare"
  10. Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”