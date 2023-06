Cine reprezintă România la depunerea jurământului lui Erdogan. ”Suntem parteneri strategici”

România va fi reprezentată la ceremonia depunerii jurământului lui Recep Tayyip Erdoğan de către ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

Anunțul a fost făcut de MAE și de șeful diplomației române într-o postare pe Twitter.

“În drum spre Ankara pentru a reprezenta România la ceremonia de inaugurare a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. România și Turcia sunt parteneri strategici, cu relații economice solide, legături interumane și aliați apropiați în NATO, împărtășind obiectivul unei Mări Negre în pace, securitate și prosperitate”, a scris Aurescu.

On my way to #Ankara to represent #Romania🇷🇴 at the inauguration ceremony of President of Türkiye🇹🇷 Recep Tayyip Erdoğan. 🇹🇩&🇹🇷 are #strategic partners,with solid economic rel.&people-to-people ties,&close @NATO Allies sharing the goal of a #BlackSea in peace,security&prosperity.