Sportivul Daniel Cacina a ocupat locul 48, iar Andrei Feldorean s-a clasat pe poziţia 50, duminică, în proba de trambulină normală din cadrul concursului de sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.

Cei doi nu s-au calificat în runda finală.

Pe podiumul probei au urcat japonezul Ryoyu Kobayashi, austriacul Manuel Fettner şi polonezul Dawid Kubacki.

Tot duminică, Valentin Creţu a încheiat pe locul 29 competiţia de sanie individual, iar Paul Pepene a terminat pe 28 la skiatlon.

Flying like an eagle! 🦅

Kobayashi Ryoyu (Japan) soars to earn the #Gold medal in #SkiJumping Men's Normal Hill Individual!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @Japan_Olympic | @RyoKoba8118 pic.twitter.com/ksrXGsItvd