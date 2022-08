ROMÂNIA se SALVEAZĂ doar prin regeometrizarea matricei sale existențiale

La fel că indivizii, popoarele sunt și ele organisme însă cu o durată existențială mult mai lungă, de ordinul sutelor și miilor de ani. În proporție o zi din viață unui popor e cât un an din viață cetățeanului iar șaptezeci de zile cât viață întreagă a unui om. Popoarele rămân, indivizii se duc. Mai românește spus: apa trece, pietrele rămân. Pietrele sunt vestigiile care rămân, construcțiile aducerilor aminte pe care se fondează istoria, respectiv Conștiință unui Popor. Numele de român vine de la a rămâne. Interesant faptul că popoarele care și-au lăsat amprenta în Istorie au fost tocmai acelea care au construit intens la vremea lor: vezi Egiptul antic cu templele și piramidale sale, China cu zidurile, India cu templele, Israelul cu Templul lui Solomon, Grecia cu Partenonul și amfiteatrele, Romanii cu Colosseumul, Panteonul și restul, Franța cu Parisul și Versailles plus Turnul Eiffel, America cu tot cea construit, dar mai ales China. Acesta-i trendul, cei ce construiesc avansează și dau ordine pe când cei interesați numai de burta lor au parte doar de firimituri la masa celor mari.

CONSTRUI - INSTRUI -STĂRUI

Pentru a construi este nevoie de a ști cum să faci ceea ce faci, adică să fii instruit. A INSTRUI vine de la MĂ-ESTRU de unde MĂIESTRIA, care cu timpul a devenit știință și tehnologie. Dar pentru a ajunge aici este nevoie de Educație spre o mentalitate adecvată Cunoașterii, a cărui caracteristică esențială este coerența spre ordine, raționalitate măsură, etc. Într-un cuvânt "MATEMATIZARE", dar mai ales "GEOMETRIZARE". Când Spiritul este constructiv utilizează creativ Geometrizarea chiar dacă se tratează de Limbaj*, Artă*, Sport vezi Yoga sau Artele Marțiale.

Lucrurile au un impuls și un timp al lor ce influențează mersul Construcției, de la încetinire până la abandon. De aceea este nevoie de un nou impuls și mai ales de stăruință. Pentru împlinire deplină trebuie aplicată Triada: INSTRUI - CONSTRUI - STĂRUI. "Numai cine Stăruiește este în Stare"! Astfel, ROMÂNIA se SALVEAZĂ doar prin Re-Geometrizarea Matricei sale Existențiale, (realizând miraculosul gerunziu), altfel spus: doar făcând faci, etc.

Am afirmat că popoarele prinse de elanul constructiv au creat istorie iar caracteristica esențială a operării lor era geometrizarea. Să vedem cum s-a realizat această "geometrizare" în lunga istorie a poporului roman.

Munți Carpați nu sunt constituiți la întâmplare ci au o formă geometrică clară aceea a literei "S" de unde a derivat apoi dragonul că standard dacic.

Portul popular român este plin de motive geometrice.

Gânditorul de Hamangia este geometrizat (încifrând prin corpul său piramida lui Keops 1.500 mai devreme, precum și engramele Alfabetului)*.

Sanctuarul de la Sarmizegetusa Regia este pură geometrie matematizată*.

Porțile Maramureșene, sunt un adevărat mozaic geometric.

Ctitoriile voivodale medievale, cu Manole nume ce vine de la "mână" măiastră.

Toate acestea se trag de la Matricea Universală din care Poporul Român a fost plăsmuit demonstrând bogăția și zestrea să genetică, atât de mult intuită, dar rar demonstrată precum observația gânditorului Emil Cioran: "România n-a avut gânditori mesianici; căci toți vizionarii ei n-au depășit o profeție locală și mărginirea unei clipe istorice. Profetismul Național românesc, care n-a întrecut limitele și problemele etnicului, a fost un profetism pe evenimente, iar nu pe dimensiuni intemporale." Și Cioran continuă: "Dacă România nu țintește înspre momentul ei solemn, dacă tot ce a trăit această tară într-un trecut de umilințe și un prezent de compromisuri nu se vă răzbuna în voință de afirmare și de definire a unui destin, atunci totul este pierdut. În umbră a trăit, în umbră vă muri" ("Schimbarea la fată a României").

Poate Nicolae Iorga avea dreptate atunci când spunea: "Numai întoarcerea noastră la trecut ne dă forță faptelor de azi."

Ei bine, a sosit timpul Sintezei Finale poate chiar a celei ce se realizează o dată la 10-12.000 de ani. Ea se vă face negreșit în România. Vă fi Revoluția Cunoașterii Universale.

