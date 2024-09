România, țara analfabetismului funcțional obligatoriu

La nivel mondial există sute de sisteme de învățământ, fiecare propune un prototip distinct al educației ideale, prototip diferit ca structură, substanță și conținut, sistem menit să furnizeze educație de calitate. Niciun sistem educațional nu este însă infailibil, conform rezultatelor obținute de-a lungul timpului la testele Pisa, analfabetismul funcțional generat de sistemul nostru de învățământ a atins un nivel alarmant, calitatea educației este scăzută, politizarea educației se află la cote îngrijorătoare.

Orice abordare a statului român pe tema educației va trebui să țină cont de realitatea că unul din doi absolvenți ai ”învățământului obligatoriu” este analfabet funcțional. Evident, există și excepții lăudabile, dar ele nu modifică semnificativ situația. Educația rămâne o temă marginală în societatea românească. Sub oblăduirea unor miniștri ai educației numiți pe criterii de fidelitate față de partide sau decidenți, sistemul românesc de învățământ este furnizor oficial de mediocritate conform topurilor europene care privesc analfabetismul funcțional, competențele de literație, alfabetizarea digitală, abandonul școlar, procentul absolvenților care ajung să urmeze studii superioare etc. La aceste nerealizări – preponderant ascunse, cosmetizate, negate și neasumate - au contribuit sutele de modificări ale legislației educației naționale care au avut loc după Revoluție; legea învățământului a fost mereu în perioada căutărilor, compromisurilor, modificărilor și cârpelilor. Permanentele modificări ale legii nu au reflectat viziune, profesionalism, responsabilitate educațională sau politici coerente. Legea actuală a educației adoptată cu doar un an în urmă s-a înscris pe aceeași traiectorie: a intrat în vigoare în mod etapizat, incoerent, haotic, legislația subsecventă nu este încă adoptată, problemele sunt multiple, sistemice.

Sistemul național de învățământ nu generează performanță, din contră, este cauză de nemulțumire, lipsă de dezvoltare socială și națională precum și cauză de stagnare. Conform statisticilor naționale, 30% dintre elevii care au intrat în sistemul public în urmă cu 12 ani nu au mai ajuns să susțină Bacalaureatul. Potrivit raportului EUROSTAT din anul 2023 aproximativ 40% dintre tinerii români ar dori să se mute în altă țară în următorii trei ani, printre motivele alegerii numărându-se și sistemul de educație neperformant. Conform noului Eurobarometru din anul 2024 privind ”europenii și limbile lor” doar 34% dintre români știu o limbă străină la nivel conversațional, în timp ce aproape 60% dintre europeni pot purta o conversație într-o limbă străină. Potrivit Eurostat, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația online: doar 1 din 10 utilizatori români a apelat la cursuri pe Internet sau materiale de învățare online în 2022-2023. Mai mult, România este pe ultima poziție la aproape toți indicatorii care măsoară calitatea și importanța Educației în Uniunea Europeană, potrivit ediției 2023 a Monitorului Educației și Formării. Rata tinerilor (între 15 și 29 de ani) NEET (Not in Employment, Education, or Training), în România este cea mai ridicată din UE, atingând 20% în 2022. În România se înregistrează un nivel de două ori mai mare al tinerilor care au cunoștințe reduse la disciplinele școlare principale (citit, științe și matematică), comparativ cu media UE din perioada 2009-2018 constată Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Tot conform datelor EUROSTAT, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința procentului de profesori în populația activă a țării. 49% dintre elevii români devin victime ale situațiilor de violență fizică și de amenințare sau ale mesajelor umilitoare transmise online, 81% asistă în calitate de martori la aceste situații și 27% recunosc că au comis ei înșiși astfel de fapte. Îngrijorătoare este evoluția procentului elevilor care spun că au fost victime ale bullyingului: de la 29% în 2016 la 49% în 2022, potrivit datelor comparative ale anchetelor derulate de Salvați Copiii România. Conform unui studiu efectuat în anul 2023 în 100 de unități de învățământ autohtone, școala publică românească este cea mai importantă sursă de stres pentru adolescenți, anxietățile lor fiind generate de frica de a nu performa sau de eșec, dar și pentru că se așteaptă să fie pedepsiți la școală. Mai mult, aproape jumătate dintre adolescenți se confruntă cu simptome de anxietate. Bugetul alocat educației în ultimii ani (ca procent din PIB) a fost mereu printre cele mai mici din Europa situându-ne la coada clasamentului, mult sub media europeană de 4.7%. Raportat la performanțele reale ale sistemului național de învățământ putem afirma că ne confruntăm cu analfabetismul funcțional obligatoriu ca fenomen de masă; din nefericire prea mulți copii români sunt nevoiți să urmeze un parcurs educațional care generează masiv eșec educațional! Pe scurt, în România educația nu a fost, nu este și nu pare a fi o prioritate pentru statul român, parcursul educațional la standarde decente se poate realiza exclusiv cu susținerea masivă a părinților (inclusiv financiară). Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

