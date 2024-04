Emoție în stare pură: România întoarce meciul cu Ucraina de la 0-2 și se califică la turneul final pentru prima dată în istorie! Imaginile bucuriei VIDEO

Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus calificarea echipei României la turneul final al Billie Jean King Cup, impunându-se în ultimul meci al întâlnirii cu Ucraina de la Fernandina Beach (SUA). După ce în prima zi a întâlniri scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina, a doua zi a fost fără greşeală pentru tricolore, care au câştigat toate cele trei meciuri.

La dublu, Bogdan şi Cristian au învinc cu 6-2, 7-6 echipa Liudmila Kichenok/Nadiia Kichenok.

Tot sâmbătă, Ana Bogdan a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-4, 4-6, 6-3, şi Jaqueline Cristian a învins-o pe Lesia Tsurenko, 2-6, 6-4, 6-4.

În prima zi a întâlnirii, vineri, scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina: Ana Bogdan a fost învinsă de Lesia Ţurenko, scor 3-6, 6-2, 6-0, iar Jaqueline Cristian a fost învinsă de Elina Svitolina, scor 6-3, 7-5.

România s-a calificat la turneul final al Billie Jean King Cup 2024, de la Sevilla. Ucraina va disputa un baraj de menținere în Grupa Mondială.

Pe cine va întâlni România la turneul final al Billie Jean King Cup, după ce a întors miraculos meciul cu Ucraina

Pure emotion 🫶

Romania will play at the #BJKCup Finals for the very first time! pic.twitter.com/VdOTH4Pqd8