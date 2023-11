Cum arată urnele înaintea tragerii la sorți a grupelor de la Campionatul European. Cea mai dificilă și cea mai abordabilă variantă pentru tricolori

În urma victoriei cu Elveția, România va fi în urna a doua la tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul European.

Reprezentativa României a încheiat, marţi seară, neînvinsă şi pe primul loc grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii au învins Elveţia pe Arena Naţională, scor 1-0, şi sunt calificaţi la turneul final de anul viitor, primul pentru România după opt ani.

România va fi plasată în urna a doua la tragerea la sorți, ceea ce nu este neapărat un mare avantaj, ținând cont că poate întâlni echipe puternice și din urna a treia sau a patra.

Urna 1: Germania, Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

Urna a doua: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria

Urna a treia: Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația

Urna a patra: Italia, Serbia, Elveția și ultimele trei echipe care vin din play-off-ul Ligii Națiunilor.

Tragerea sorți a grupelor are loc pe 2 decembrie la Hamburg.

Grupa imposibilă: Franța, România, Olanda, Italia

Grupa ușoară: Belgia, România, Slovenia plus o echipă din play-off-ul Ligii Națiunilor

Meciurile de baraj pentru ultimele trei locuri de la EURO

Ruta A

Polonia - Estonia

Țara Galilor - Finlanda/Ucraina/Islanda

Ruta B

Israel - Ucraina/Islanda

Bosnia - Finlanda/Ucraina

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

Tragerea la sorți care va stabili care dintre Finlanda, Ucraina și Islanda merge în semifinalele de pe ruta A va avea loc joi, 23 noiembrie, de la ora 12:00, la Nyon. Tot atunci vor fi stabilite și gazdele finalelor play-off-ului.

EURO 2024 pots are set!

🇮🇹🇨🇭 Italy and Switzerland will be in Pot 4!

🇹🇷🇷🇴 Türkiye and Romania secured spots in Pot 2

🇭🇷 Croatia confirmed Pot 3

Group stage draw will be made on 2 December at 18:00 CET. pic.twitter.com/wzfttho4QV