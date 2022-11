Schengen – de ce nu ne vor partenerii noștri UE din Vest

Intrarea în Schengen este o nouă mostră de respect asupra națiunii în întregul ei, deși un adevăr trebuie spus, când au plecat valuri, valuri, românii în vest, n-au plecat numai cei care vroiau și știau să facă ceva. Au plecat și minorități care, prin apucăturile și obiceiurile lor au dat rău de furcă autorităților din țările unde au ajuns, pătând renumele poporului român, care i-a asimilat, cu bunătatea seculară sau cu biciul, cum au fost vremurile, și faptele lor. Acum comunitatea vestică nu ne mai face proces de intenție, că n-am dorit să-i emancipam. Au încercat domniile lor, cu fonduri special alocate, pentru integrarea în societățile de adopție… Nici acum nu s-au finalizat anchetele penale privind alocările de fonduri pentru integrarea minorității rome în UE și modul de cheltuire. Grea problema, dar bine că nu este exclusiv a noastră.

De curând dl. Prim-Ministru Nicolae Ciucă a fost în Spania, pentru o ședința comună cu guvernul spaniol la Castellon, unde comunitatea de români are mai mult de 20.000 de membri, nu cum relatează media oficială. Nu mare mi-a fost mirarea, când dl. Ciucă a exprimat un adevăr pe care puțini din clasa politică, din care și dânsul face parte acum, citez:“S-a vorbit și se vorbește despre ce reprezintă românii în comunitățile în care au hotărât să se stabilească. Știm cu toții că nu ați plecat de acasă de bine și ați venit aici pentru a vă găsi un rost și a reuși să vă duceți viața mai departe. Am venit cu mesajul să vă spunem că la nivelul Guvernului am întreprins decizii și am luat măsuri astfel încât să asigurăm că relația dintre Guvernul României, dintre instituțiile statului român și cetățenii români care își desfășoară activitatea în diaspora trebuie să se materializeze într-un sprijin de care cu adevărat să vă bucurați. Este vorba de recunoștința pe care noi trebuie să o arătăm cetățenilor români care își desfășoară activitatea în diaspora”, a arătat șeful Guvernului.

Ads

Poate nu sunt eu informat, dar cred, după ce am citit declarația d-lui Prim Ministru N. Ciucă, este pentru prima dată când un oficial de rang înalt al țării recunoaște că cei plecați, nu au plecat că s-au săturat de peisajul tern al locului unde trăiau, ci au plecat pentru că nivelul de trai nu corespundea cu așteptările, pregătirea și speranțele, pe care fiecare om este liber să le configureze, așa cum dorește el, nu un sistem, care crede că avantajul competitiv, clamat de mii de ori de politicienii de toate culorile, poate crea emulația sacrificiului de a suporta încă o perioada lungă, așa cum a fost cea din anii ’80, pentru ținte, necomune cu aspirațiile și visele oamenilor din această țară.

În interviurile din media pe televiziune, a apărut un domn care a susținut că afară sunt plecați 10 milioane de români. Greu de argumentat, dacă în 1990 eram ceva de 24 milioane, cred că cifra apropiată de realitate este de cca. 6 milioane. Dar nu este exclus ca acel domn să fie un vizionar, pentru că nivelul de salarizare, în continuare, din România, nu determină pe nici un tânăr, nici pe un matur, să rămână în țară, pentru speranța că vor veni vremuri mai bune.

Ads

Acum, după, experimentul cu 2550 lei, cred eu, în sfârșit, s-a gândit cineva să mărească salariul minim. Căci exodul de forță de muncă a continuat, fără întrerupere.

Dacă ne gândim la cei care au plecat în Spania, și au ascultat discursul d-lui Nicolae Ciucă, cum credeți că au gândit cei care deja s-au adaptat acolo? Le-o fi părut rău că au plecat, când au văzut ce au “pierdut”.

Nu-mi permit judecați de valoare, pentru că nu dețin toate elementele privind restricțiile bugetare pentru aducerea salariul minim și, în general, a nivelului de salarizare, la cote care să ne pună într-adevăr în competiție cu țările partenere. Asta poate dl. Câciu de la Ministerul Finanțelor, să lămurească, dacă chiar are preocuparea să mențină forța de muncă în România.

Ads

Subiectiv, pentru că nu dețin toate datele, dar pentru că-mi pasă ce se întâmplă cu țara asta, îmi exprim nemulțumirea că oamenii puși în funcții să decidă ce fac cu viitorul țării ăsteia, nu au nici o reacție.

Și mă explic.

Așpteptăm, după ce a declarat dl Prim Ministru Ciucă, să iasă dl. Câciu și să explice din ce cauza nu putem relaxa nivelul de impozitare pe salarii, astfel încât să plece românii cu mai mulți bani acasă, după o zi de muncă, mă așteptam că dl. Budăi să convoace troica- Guvern, Sindicate, Patronate- să dezbată și să statueze un nou mod de tratare a salariatului, pe măsură evoluției societății. Nu să ne anunțe că pensiile vor ajunge, cu poșta, la timp sau cardurile vor fi alimentate.

Toată lumea este mândră de creșterea PIB-ului de nu știu câte ori, de la intrarea în UE. Dar nimeni nu s-a interesat de nivelul de trai al oamenilor care au contribuit la aceste rezultate. Și vedem că după 15 ani, dl. Ciucă recunoaște, pentru prima dată, că românii plecați în Spania, nu au plecat de bine ce le era în România.

Ads

Pot înțelege că este un anumit decalaj între înțelegerea fenomenului macro – migrația forței de muncă- și decizia de ajustare a nivelului de salarizare.

Dar din ce văd că se prefigurează – 3,67EUR/ora salariu minim – îmi este greu să înțeleg că cineva chiar s-a gândit serios la această problema. Dacă mai punem în balanță și costurile energiei, gazelor și combustibilului, e clar că cineva gândește strâmb, iar avantajul competitiv – nu v-ați convins cu Nokia? – pentru că în toată Europa, problema utilităților este bine gestionată, mai puțin Franța, așa e acolo, sunt mereu nemulțumiți, dar să privim rapoartele de salariu. În Franța salariul minim este din cca 1600 Euro minim și energia ajunge pe la 200-300 Euro/lună, acum în plină criză. Cum se împacă cu salariu minim din România, de 400 Euro și facturi de 300 sau 400 Euro/luna? Aici este problema. Cine a mărit prețul să dea și salarii să poată fi plătit.

E clar că opțiunea clasei politice nu a fost să facă o dezvoltare a economiei cu o industrie sustenabilă. Nu s-au priceput, n-au putut, n-au fost lăsați… Istoria va decide.

Ads

Dar să faci o societate bazată numai pe consum și apoi să mai ai pretenții că nu-ți rămân oamenii acasă, e greu de înțeles. Și dacă cei din clasa politică au înțeles, pentru că n-au făcut nimic să schimbe starea de fapt, înseamnă că nu i-a interesat. Polarizarea societății noastre nu este opacă, se vede, chiar și de la Bruxelles. Nu ai cum să justifici această polarizare când majoritatea este sub nivelul de subzistență.

Ei, și de aici ne punem problema de admitere în Schengen.

Nu sunt un expert în problematica frontierelor, circuitului vamal, dar cred că pricep puțin din mentalitatea partenerilor noștri din UE. Am lucrat cu unii dintre ei. Cum să te respecte un partener pe ține, dacă tu la ține în țară îți ții oamenii la nivele pe care ei nici măcar în glumă, nu le-ar accepta că plata. Orgoliile și demnitatea, indiferent de națiune, se formează prin respectul pe care îl transmiți tu, ca țară, când dorești parteneriate. Uitați-va la Polonia, uitați-va la Cehia, la Ungaria, sunt convins că ei n-au folosit avantajul competitiv pentru a atrage investitori. Și au reușit, de nivel de salarizare nu comentez, că se vor simți (dacă au bunul simț) cei responsabili în culpă. Oricum, sunt peste noi.

Sunt convins că dacă am fi avut un nivel de salarizare peste media UE, ne primeau cu brațele deschise. Nu vreau să se creadă că fac vreo referire la Croația. Bravo lor, au reușit să-și țină oamenii în țară (deși mulți au fost plecați în anii 70-80) și au rezultate demne de apreciat și că nivel de trai, și ca administrație. Au făcut-o pentru oamenii lor. Pentru că au înțeles că prosperitatea duce și la recunoaștere. Și acum, culeg roadele. Au intrat după noi în UE. Și?

Oricum, nu mai e timp de reflecție sau de procese de conștiință. Vom culege ce am semănat.

Nu exclud și interese ascunse în fronda asta contra noastră. Dar, cred eu, nu ar fi avut curajul s-o facă, dacă nu ar fi văzut slăbiciuni în comportamentul interlocutorilor, care or fi fost ăia.

Poate acum, se vor trezi și domnii politicieni din această țară, să redea demnitatea românilor, pentru că o merită (mai ales seniorii care s-au chinuit și au făcut minuni în România, care nu mai există, așa au vrut conducătorii, să nu mai fie), eram pe harta țărilor dezvoltate, ne mai lipsea veșnicul “import de completare” care a fost tăiat, să plătim datoria țării. Și de acolo s-a produs colapsul, pe care l-au ajutat și unii conaționali după 1990, cu sârguință și interes personal.

Și atunci, cum să ne respecte Occidentul, la care am visat toată tinerețea mea, pe care îl vedeam la mare și eram bucuros dacă îmi adresau o întrebare, eram copil. Acum, după ce ani de zile am lucrat cu ei, am mulți prieteni, respectul, demnitatea și omenia, învățate de la mama mea, au făcut să continue relațiile cu ei, chiar dacă nu mai lucrăm împreună. Și niciodată nu m-am simțit inferior, deși aveam ce învăța de la ei, recunosc. Pentru că s-a creat acea încredere prin care toate barierele erau ridicate, cafeaua era un bun liant și toată lumea era relaxată.

Ce o să le spuneți copiilor voștri, domnilor politicieni (asta în cazul în care nu îi veți trimite în școli afară, după care nu se vor mai întoarce), ce motivare le veți da că nu puteți să realizați ceea ce orice om civilizat și normal, își dorește. O viață demnă, un salariu decent, un credit la banca de 40% din venit, familie, casă, mașină, copii. Asta este evoluția unei societăți civilizate, de secolul XXI. Pentru asta, orice politician demn, merită să lupte.

Puneți toate astea în coșul dumneavoastră și calculați cât ar trebui ca un tânăr sau matur, să aibă salariu lunar sau tarif minim pe oră. Azi și acum, nu la calendele grecești.

Și dacă o să va iasă tot 3.67Eur/ora, vă rog să mă scuzați că v-am răpit timpul prețios, e clar, concetățenii noștri din Castellon nu se vor mai întoarce veci pururi acasă… Și e păcat.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads