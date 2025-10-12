S-a schimbat clasamentul în grupa pentru CM 2026. România a fost depășită de singura echipă eliminată matematic

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 17:54
103 citiri
S-a schimbat clasamentul în grupa pentru CM 2026. România a fost depășită de singura echipă eliminată matematic
Cipru a câștigat în San Marino FOTO X @foet247europa

San Marino și Cipru s-au întâlnit duminică în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul s-a încheiat cu victoria clară a Ciprului, care s-a impus cu 4-0, goluri marcate de Loizou (min. 9), Andreou (59), Kastanos (penalty, 67) și Kakkoulis (79).

Cipru a depășit România în clasament, dar e singura echipă eliminată matematic din cursa pentru Mondiale. Deși are zero puncte, San Marino mai are șanse teoretice, prin intermediul play-off-ului Ligii Națiunilor.

Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45,

Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.

Clasamentul grupei:

1. Austria - 15 puncte (5 jocuri)

2. Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

3. Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

4. România – 7 puncte (5 jocuri)

5. San Marino - niciun punct (7 jocuri)

Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical. Echipa antrenată de Mircea...
Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026
Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026
Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în...
#Romania, #Campionatul Mondial, #grupa, #clasament, #cipru, #San Marino , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectionerul si-a dat demisia la cateva minute dupa marea umilinta din preliminarii! Inlocuitorul a fost deja anuntat

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a schimbat clasamentul în grupa pentru CM 2026. România a fost depășită de singura echipă eliminată matematic
  2. România, în pericol! Putem primi o suspendări dure din partea UEFA după meciul cu Austria
  3. Se pregătește "o revoluție" în fotbal: preliminariile sunt prea plictisitoare
  4. Afacere americană în finala super-turneului WTA din China. Cum s-a încheiat meciul
  5. Șase jucători, OUT din națională! Lucescu, decizie radicală înainte de disputa cu Austria
  6. Clipe de coșmar în avionul echipei naţionale, după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat
  7. Finala anului în tenis e o poveste ireală. Doi verișori au luptat pentru trofeu. Surpriză de proporții VIDEO
  8. Gigi Becali, după invadarea bazei sale de milioane: ”Cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm?”
  9. Record național doborât după 47 de ani. Cine e sportivul român intrat în istorie
  10. România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori