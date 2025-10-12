S-a schimbat clasamentul în grupa pentru CM 2026. România a fost depășită de singura echipă eliminată matematic

San Marino și Cipru s-au întâlnit duminică în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul s-a încheiat cu victoria clară a Ciprului, care s-a impus cu 4-0, goluri marcate de Loizou (min. 9), Andreou (59), Kastanos (penalty, 67) și Kakkoulis (79).

Cipru a depășit România în clasament, dar e singura echipă eliminată matematic din cursa pentru Mondiale. Deși are zero puncte, San Marino mai are șanse teoretice, prin intermediul play-off-ului Ligii Națiunilor.

Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45,

Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.

Clasamentul grupei:

1. Austria - 15 puncte (5 jocuri)

2. Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

3. Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

4. România – 7 puncte (5 jocuri)

5. San Marino - niciun punct (7 jocuri)

Ads