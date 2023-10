Ce spune selecționerul naționalei de rugby, după ce România a încasat 252 de puncte în trei meciuri la Cupa Mondială

România a primit încă o lecţie dură la Cupa Mondială de rugby, dar dacă învaţă din aceste experienţe jucătorii pot deveni mai buni, a declarat selecţionerul naţionalei de rugby a României, Eugen Apjok, după înfrângerea drastică cu 84-0 a "Stejarilor", sâmbătă seara, în Grupa B, în faţa Scoţiei, scrie Reuters.

România a avut un turneu catastrofal în Franţa, pierzând cu 82-8 cu Irlanda, 76-0 cu Africa de Sud şi 84-0 în faţa Scoţiei.

"În primul rând, trebuie să învăţăm multe lucruri din cele trei jocuri pe care le-am disputat până acum. Jucătorii trebuie să fie mai profesionişti, trebuie neapărat să-şi îmbunătăţească şi condiţia fizică. Dacă se va întâmpla asta, va creşte şi nivelul părţii tehnice. În partida cu Scoţia cred că am fost în joc în primele 20-25 de minute, dar după cartonaşele galbene primite, ne-a fost mai greu să revenim şi am început să obosim", a adăugat antrenorul.

Atacantul Adrian Motoc a completat declaraţiile lui Apjok. "A fost un meci greu. Am făcut tot posibilul în primele 20 de minute. Apoi am început să obosim, am făcut prea multe greşeli şi am primit cartonaşe galbene. A fost foarte greu pentru echipă să joace cu 12 oameni. A fost o onoare pentru noi să jucăm împotriva celor mai bune naţionale ale momentului. Vom încerca să facem maxim în ultimul meci, cel cu Tonga".

România va disputa ultimul meci de la CM 2023 pe data de 8 octombrie, la Lille.