România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi

Autor: Teodor Serban
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 09:53
107 citiri
România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
România s-a calificat în sferturi FOTO FRTM

Echipa masculină de tenis de masă a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025.

Tricolorii au obţinut a treia victorie cu 3-0 în sala din Zadar, iar pe tabloul principal au debutat convingător în faţa Serbiei, pe care au eliminat-o pentru locul printre primele opt echipe ale concursului.

Iulian Chiriţa a deschis drumul României spre victorie, cu un nivel de joc mai bun decât al adversarului Dimitrije Levajac, pe care l-a învins cu 3-0. Eduard Ionescu a continuat momentul favorabil şi a dus scorul la 2-0 pentru echipa tricoloră, după ce şi-a impus strategia de joc în faţa lui Zsolt Peto.

Ovidiu Ionescu a asigurat calificarea odată cu al treilea meci dintre cele două ţări, după duelul cu Nemanja Dilas, pe care sportivul nostru l-a gestionat în favoarea sa.

Desfăşurarea întâlnirii România - Serbia 3-0

Iulian Chiriţa - Dimitrije Levajac 3-0 (11-6, 11-9, 11-8)

Eduard Ionescu - Zsolt Peto 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-9)

Ovidiu Ionescu - Nemanja Dilas 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-8)

În sferturile de finală, România întâlneşte, vineri, Suedia, principala favorită.

România a învins Serbia și la feminin

Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire captivantă cu Serbia, derulată de-a lungul a peste trei ore, în sala din Zadar.

Vicecampioanele europene en titre au depus un efort enorm pentru a-şi câştiga locul printre primele opt echipe ale continentului, iar joi au eliminat Serbia, cu un spectaculos 3-2.

Andreea Dragoman a fost prima la masa de joc pentru România, într-un prim meci jucat la intensitate maximă contra Sabinei Surjan, dar pe care tricolora l-a cedat în decisiv, 2-3.

Bernadette Szocs a adus primul punct României, după ce a contracarat jocul Anetei Maksuti, iar după un prim set pierdut a dictat ritmul cu situaţiile câştigătoare pe care le-a dorit.

Serbia a revenit în avantaj, 2-1, după ce Elizabeta Samara a purtat un duel echilibrat şi cu multe ruperi de ritm în faţa Izabelei Lupulescu, însă pe care sportiva noastră l-a cedat în decisiv.

Aceeaşi Bernadette Szocs a oferit moral echipei cu o victorie fără set pierdut la momentul potrivit. În ciuda unui joc echilibrat, componenta lotului naţional a gestionat de fiecare dată finalul seturilor.

Astfel, s-a ajuns la meciul decisiv dintre Andreea Dragoman şi Aneta Maksuti, iar tricolora şi-a luat revanşa la masa de joc. Ea a rămas fermă pe poziţii în shimburile lungi, a ratat o minge de meci la 2-1 (10-9), iar pe final a lovit în forţă şi precis pentru momentul de bucurie al echipei.

Desfăşurarea întâlnirii România - Serbia 3-2

Andreea Dragoman - Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)

Bernadette Szocs - Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)

Elizabeta Samara - Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)

Bernadette Szocs - Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)

Andreea Dragoman - Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

În sferturile de finală, România întâlneşte, vineri, Slovacia.

#Romania, #tenis de masa, #echipa, #sferturi, #calificare , #stiri din sport
