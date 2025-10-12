România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 13:32
221 citiri
România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori
Eduard Ionescu FOTO FRTM

Echipa masculină de tenis de masă a României a debutat cu o victorie în faza grupelor la Campionatul European pe Echipe Seniori 2025 din Croaţia.

Echipa masculină a României s-a impus cu 3-0 în faţa Olandei şi a făcut un prim pas important în grupa F.

Desfăşurarea întâlnirii România - Olanda 3-0:

Iulian Chiriţa – Gabrielius Camara 3-2 (11-8, 11-4, 15-17, 6-11, 11-9)

Eduard Ionescu – Kas van Oost 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6)

Ovidiu Ionescu – Barry Berben 3-1 (11-13, 11-5, 13-11, 11-9)

Pentru echipe masculină a României urmează duelul cu Slovacia, luni, de la 17:00.

La feminin, România, vicecampioana europeană en titre, şi favorita 1 (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) va evolua cu Ţara Galilor, duminică, de la ora 20:00.

