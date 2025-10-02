Statistică îngrijorătoare pentru fotbalul românesc. Ce spune raportul UEFA

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 15:59
147 citiri
Statistică îngrijorătoare pentru fotbalul românesc. Ce spune raportul UEFA
Naționala U21 a României FOTO Ziare.Com

România este una dintre țările în care fotbaliștii sub 23 de ani joacă cel mai puțin, potrivit unei analize realizate de Intelligence Centre FRF.

Pornind de la un raport UEFA privind situația talentelor în Top 20 competiții la nivel european, Intelligence Centre FRF a comparat datele cu cele din România și a concluzionat că, dintre țările analizate, doar Turcia și Grecia au oferit mai puține minute fotbaliștilor U23 în sezonul 2024-2025, în condițiile în care, la nivelul primei ligi din România, echipele sunt obligate prin regulamentul Federației Române de Fotbal să aibă în permanență pe teren un jucător eligibil pentru naționala U21.

Cluburile din țara noastră au oferit 4% din totalul minutelor jucătorilor U20, procent comparabil și cu alte campionate mai puternice, cum ar fi Anglia, Germania sau Portugalia, peste Spania și Italia, dar procentul total pentru timpul alocat fotbaliștilor U23 este de 24%, de două ori mai puțin decât este trecut în dreptul liderului din acest clasament, Belgia, campionat în care tinerii au evoluat în 49% din minute.

Top 3 este completat de Olanda și Austria, ambele cu un procentaj de 46%. Sub România sunt Turcia și Grecia, ambele cu 18%. Media în campionatele analizate este de 34% (28% la jucătorii cu vârsta între 20 și 23 și 6% la jucătorii U20).

De menționat că în Danemarca, tinerii U20 au evoluat cel mai mult, în 12% din totalul minutelor.

România e singura țară, exceptând selecționatele din Top 5 campionate, care a fost prezentă la fiecare din ultimele patru ediții ale Campionatului European Under-21 (trei calificări directe și una din oficiu, în calitate de gazdă).

#Romania, #fotbal, #statistica, #UEFA, #raport , #stiri fotbal
Ep. 139 - Partid nou în România!!!

