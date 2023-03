"Jenant! Locul 4 este al nostru, nu ni-l ia nimeni!". Critici dure la adresa naționalei României, după meciul cu Andorra

România a debutat cu o victorie în preliminariile CE 2024, 2-0 în Andorra, dar jocul tricolorilor n-a strălucit.

Pe lista celor care au criticat prestația echipei lui Edi Iordănescu s-a adăugat și Marius Șumudică, care a avut o opinie dură la adresa naționalei.

"Nu e treaba mea să vorbesc, să contest ceea ce se întâmplă la echipa națională, dar 2-0 mi se pare un scor jenant. Din punctul meu de vedere, jucând cu Andorra e un scor jenant!

Nu vorbesc eu de anumiți jucători, vorbesc despre echipa națională a României, e echipa poporului, a acestei țări. Toți suntem contemporani acum cu această națională, așteptăm să-i vedem la Campionatul European. Păi, cu o astfel de mentalitate și la cum i-am văzut acum, eu vă spun că locul 4 este al nostru, nu ni-l ia nimeni.

N-am înțeles schimbările. N-am înțeles frica de rezultat. Ai 2-0, ei sunt și în 10 oameni, iar tu îl bagi pe Băluță… cu tot respectul pentru băiatul ăsta, eu vorbesc despre schimbările făcute. Tu îi bagi pe Băluță și Marius Marin, doi închizători, în contextul în care, dacă îi prindea Germania, le dădea zece! Elveția a jucat cu Belarus și le-a dat cinci, n-au discutat. Dacă Elveția juca cu Andorra, cu siguranță scorul era unul de proporții", a spus Șumudică, la plecarea spre Arabia Saudită.

"N-am văzut echipă mai slabă ca Andorra. Dacă joacă cu Tunariul (n.red. echipă din liga a treia), Tunariul îi bate. Nici nu știu cine sunt Tunari, dar mi-a rămas în minte, mai citesc rezultate. Nu se pune problema, au dat la poartă din greșeală, dintr-o degajare proastă a portarului nostru au ajuns și ei să dea la poartă.

Nu poate nimeni să-mi spună că Belarus, chiar dacă a luat cinci goluri de la Elveția, e mai slabă decât Andorra. Nu am văzut în viața mea o echipă mai slabă decât Andorra! Probabil doar în meciurile de pregătire cu italienii ăia, cu burtoșii ăia care vin de la muncă și le dai 20-0 ca să îți intri în mână.

N-am urmărit Belarusul, am văzut doar secvențe. E o echipă apăsată de această excludere despre care toată lumea vorbește la FIFA. Nu e ușor să te montezi și să joci, dar sunt peste Andorra. Dacă voi (n.red. reporterii) vă dezbrăcați acum și vă dau ghete la fiecare, iar eu stau pe bancă, pe cuvântul meu de onoare că le dăm trei Andorrei, nu două. Am încredere în voi, fiți atenți! Ăsta e adevărul, la ce am văzut! Cu Belarus, cred că le dăm două cu voi. Nu știu ce să spun, dar trebuie să plecăm cu șase puncte, e clar”, a mai spus Marius Șumudică.

