Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut

Naţionala României a fost învinsă miercuri, în deplasare, de reprezentativa Norvegiei, scor 29-27 (16-11), în primul meci din grupa 1 a EHF EuroCup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.

Meciul de la Larvik cu campioana olimpică și europeană a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 10 goluri, Breistol 4, Rushfeldt 4, pentru Norvegia, respectiv Grozav 7, Ostase 5, Roşu 5, pentru România. Totul s-a decis în ultimul minut, când nordicele s-au desprins decisiv.

În cealaltă partidă din grupă se duelează, joi, Polonia și Slovacia.

În acest an, tricolorele vor mai juca în grupa EHF EuroCup cu Polonia, în 19 octombrie, la Craiova, după care competiţia va continua în 2026.

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia. Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al Euro 2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

EHF EuroCup este o competiţie neoficială, dar binevenită pentru tricolore, în condiţiile în care pregătesc participarea la Campionatul Mondial, între 27 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

