Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 20 August 2025, ora 22:55
152 citiri
Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
România a câștigat grupa cu Ungaria FOTO FR Baschet

Naţionala României a încheiat pe locul 1 grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027, după ce Ungaria a fost învinsă, miercuri seară, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 82-75 (45-32).

În urma acestui rezultat, România încheie pe locul I (7 puncte) şi va continua în preliminariile europene (turul I), în grupa B, cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar Ungaria, cu 6 puncte, este pe locul II şi va continua în grupa G a preliminariilor, cu Franţa, Finlanda şi Belgia. Macedonia de Nord, cu 5 puncte, a fost eliminată.

Rezultatele obţinute de tricolori în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 sunt: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

După turul I din preliminariile europene, primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar.

Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe
Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe
Naţionala de baschet masculin a României a fost învinsă sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor...
Urmașii lui David Popovici se pun în mișcare la Otopeni, la Campionatul Mondial. Ce speranțe are România la medalii
Urmașii lui David Popovici se pun în mișcare la Otopeni, la Campionatul Mondial. Ce speranțe are România la medalii
Înotătorul Robert Badea, campion european de juniori la 400 m mixt și vicecampion european la 200 m mixt, a declarat, luni, că abia așteaptă să participe la Campionatele Mondiale de juniori...
#Romania, #nationala, #baschet, #grupa, #Ungaria, #Campionatul Mondial , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
  2. Senzație la Otopeni. Recordul lui David Popovici a fost spulberat
  3. Senzație la Mondialele de înot: sportiva din România a adus prima medalie a țării noastre
  4. Victorie magnifică pentru jucătoarea din România și calificare în sferturi
  5. Cupa Mondială din 2026 – Prezentare și Formatul Competiției
  6. Ianis Hagi, în Superliga! Mutarea bombă plănuită de Gică Hagi și de Dan Șucu
  7. Ianis Hagi a devenit în premieră tată. Care e sexul bebelușului
  8. Campionul Cătălin Chirilă a început lupta pentru aur la Mondiale. Cum s-a descurcat
  9. Vedeta lui United pe care se bat AC Milan și SSC Napoli. Suma de transfer propusă
  10. A picat un record istoric în fotbal. Câți ani are jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale